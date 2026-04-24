Инсайдер сообщил о тестировании сразу нескольких смартфонов Redmi с аккумуляторами на 10 000 мАч

Производители смартфонов постепенно увеличивают емкость аккумуляторов. Новые утечки показывают, что такие решения переходят в массовый сегмент. Бренд Redmi проверяет несколько смартфонов с батареями емкостью 10 000 мАч. Об этом сообщил инсайдер Digital Chat Station, уточнив, что в разработке находятся сразу три устройства. Подобная емкость уже встречается на рынке. Ранее модели от Honor и Realme получили аналогичные аккумуляторы. При этом производители начинают рассматривать такие батареи как отдельное преимущество.

По данным утечки, один из тестируемых смартфонов может относиться к линейке Redmi Note 17. В частности, речь идет о версии Pro Max. Для глобального рынка рассматривают вариант с уменьшенной батареей около 9210 мАч, что связывают с требованиями безопасности.

Сообщается, что устройство может получить поддержку быстрой зарядки на 100 Вт. Также упоминаются камера на 200 Мп с сенсором Samsung, дополнительный модуль на базе OmniVision, фронтальная камера на 32 Мп и дисплей с повышенной частотой обновления. Пока все устройства остаются на стадии тестирования, окончательные характеристики не подтверждены.