Производители смартфонов постепенно увеличивают емкость аккумуляторов. Новые утечки показывают, что такие решения переходят в массовый сегмент. Бренд Redmi проверяет несколько смартфонов с батареями емкостью 10 000 мАч. Об этом сообщил инсайдер Digital Chat Station, уточнив, что в разработке находятся сразу три устройства. Подобная емкость уже встречается на рынке. Ранее модели от Honor и Realme получили аналогичные аккумуляторы. При этом производители начинают рассматривать такие батареи как отдельное преимущество.
Изображение: Redmi
По данным утечки, один из тестируемых смартфонов может относиться к линейке Redmi Note 17. В частности, речь идет о версии Pro Max. Для глобального рынка рассматривают вариант с уменьшенной батареей около 9210 мАч, что связывают с требованиями безопасности.
Изображение: GizmoChina
Сообщается, что устройство может получить поддержку быстрой зарядки на 100 Вт. Также упоминаются камера на 200 Мп с сенсором Samsung, дополнительный модуль на базе OmniVision, фронтальная камера на 32 Мп и дисплей с повышенной частотой обновления. Пока все устройства остаются на стадии тестирования, окончательные характеристики не подтверждены.
