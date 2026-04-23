Разработчики авиационных систем ищут способы точнее управлять поведением самолета в воздухе. Один из подходов связан с изменяемой геометрией крыла.
Изображение: DLR
DLR испытал экспериментальный аппарат PROTEUS с двумя типами крыльев — обычным и трансформируемым. Полеты прошли на испытательной площадке в Кохштедте и подтвердили работоспособность новой конструкции.
Изображение: DLR
Трансформируемое крыло меняет форму прямо в полете. Система HyTEM управляет задней кромкой с помощью набора приводов, расположенных вдоль всего крыла. Они регулируют профиль без разрывов поверхности, что снижает сопротивление и позволяет точнее контролировать подъемную силу и устойчивость.
Изображение: DLR
Ключевую роль играет система управления с элементами искусственного интеллекта. Алгоритмы анализируют поведение аппарата, сравнивают его с расчетной моделью и корректируют настройки. При этом система учитывает возможные сбои и перераспределяет управление между механизмами.
Изображение: DLR
Система HyTEM восстанавливает распределение поверхностного давления на основе небольшого объема данных измерений. Она мгновенно вычисляет параметры воздушного потока, сравнивает его с ожидаемым состоянием и обнаруживает локальные отклонения.
Демонстрационное видео вы можете посмотреть в VK Видео.
В ходе испытаний исследователи убедились, что самолет может летать, а все системы работают. Конструкция рассчитана на скорость до 300 километров в час и удельную нагрузку 70 килограммов на квадратный метр. В 2026 году DLR проведет серию испытаний с беспилотником массой около 70 килограммов.