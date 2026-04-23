Global_Chronicles
Только через 10 лет раскрылась цель покупки Harman компанией Samsung - автомобильная электроника
Покупка Harman долго воспринималась как выход Samsung на рынок аудио. Спустя десять лет стало ясно, что компания изначально делала ставку на автомобильную электронику.

Итоги крупных сделок не всегда видны сразу. В случае с Harman эффект проявился только спустя годы, когда изменилась сама структура бизнеса.

Изображение: Maeil Business

Samsung Electronics приобрела Harman в 2016 году под руководством Ли Чжэ Ёна. Тогда компанию ассоциировали прежде всего с аудиотехникой. Однако, внутри сделки закладывался иной расчет — развитие направления автомобильной электроники. И действительно, за прошедшее десятилетие основной источник дохода компании Harman изменился. Сейчас от 65% до 70% выручки формирует автомобильная электроника. Речь идет о цифровых приборных панелях и системах, которые объединяют мультимедиа, связь и функции управления в автомобиле.

Финансовые показатели подтверждают этот сдвиг. Годовая выручка превысила 15 трлн вон, увеличившись более чем вдвое по сравнению с периодом сразу после покупки. Операционная прибыль выросла с десятков миллиардов до более чем 1,5 трлн вон, а рентабельность приблизилась к 10%.

Изображение: Maeil Business

Samsung параллельно усиливает это направление через дополнительные сделки. Компания приобрела подразделение систем помощи водителю у ZF Friedrichshafen, расширив компетенции в области автономного вождения.

Аудиобизнес Harman сохраняет отдельную роль за счет брендов JBL, AKG и Harman Kardon. Он обеспечивает стабильные продажи, но основной вклад в рост теперь дает автомобильная электроника.

В результате Harman стала частью более широкой экосистемы. Ее разработки интегрируют с мобильными платформами, связью и полупроводниками Samsung, включая решения для подключения автомобилей и взаимодействия с другими устройствами.

#samsung electronics #jbl #adas #автомобильная электроника #harman kardon #ли чжэ ён #akg #harman #zf friedrichshafen
Источник: mk.co.kr
Популярные новости

Продавцы на маркетплейсах теряют клиентов из-за ограничений для пользователей с включенным VPN
15
В России практически готов к эксплуатации самолёт для региональных перевозок Ил-114-300
3
Warner Bros. раскрыла актерский состав нового фильма «Властелин колец: Охота на Голлума»
+
Lenovo выпустит свой самый лёгкий ноутбук 19 мая
+
YouTube-блогер собрал ядерную батарейку из трубочек с тритием и солнечных элементов
+
Ugreen выпустила компактную зарядку GaN мощностью 45 Вт
+
Полностью импортозамещённый Ми-171А3 успешно завершил испытания в Якутии при –50°C
+
Журналист New Scientist раскрыл состояние дел в Чернобыле спустя 40 лет после катастрофы
+
Мессенджер MAX переименовали в МАКС в магазинах приложений
3
Рособрнадзор: Поколение ЕГЭ составляет костяк во всех отраслях российской экономики
6
Россия и КНДР состыковали первый автомобильный мост между двумя государствами
10
Военнослужащие США случайно раскрыли координаты ядерных бункеров в онлайн-карточках для тестов
+
Крупнейший производитель DRAM в Китае столкнулся с трудностями при запуске в производство HBM3
+
В Hardware Unboxed протестировали Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition в ряде игр и приложений
6
«КАМАЗ» вывел на рынок крюковой погрузчик на шасси поколения К5
1
InWin представила корпус COVALENT формата Full Tower с возможностью разместить 13 вентиляторов
5
В Москве с помощью роботов разобрали законсервированный с 2000-х годов корпус ядерного НИИ
+
Ferrari установила цену в 550 тысяч евро на свой первый электромобиль Luce
+
Tom’s Hardware назвали лучшие игровые процессоры в 2026 году
+
Рособрнадзор изучает возможность применения ИИ для проверки развернутых ответов ЕГЭ
+

Популярные статьи

Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
71
Дирижабли и аэростаты – высотный щит России от дальнобойных БПЛА
8
Скромный обзор китайского ноутбука ICEBOOK ID5 на i9-13900HK
6
Обзор игровой клавиатуры MSI Forge GK600 TKL Wireless в двух цветах Sky и Violet
5
Xbox Game Pass без Call of Duty – как Аша Шарма ломает последний козырь Microsoft
3

Сейчас обсуждают

Виталий Крюков
09:24
С нашей стороны, видать, ограждение не успели сделать? :-)))
Россия и КНДР состыковали первый автомобильный мост между двумя государствами
Алексей Соснов
09:09
Заходят не под VPN , если конечно верно настроили. Просто приложение если например андроид, оно сечет, что запущен VPN в устройстве .
Продавцы на маркетплейсах теряют клиентов из-за ограничений для пользователей с включенным VPN
222
09:02
а можно я 20% от коммуналки не буду платить? или мне зарплату доплачивать не будут на 20%? не должно быть никакого допустимого превышения
В Госдуме не поддержали идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Hard-Workshop
08:52
Нормально так пригорели некомпетентные хейтеры занимающиеся буллингом в комментариях, но вижу что накрутили всего по ~60 минусов всем неугодным, а ведь в гораздо менее популярных статьях накручивали и...
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Hard-Workshop
08:42
"можно было бы..." - Ну да, можно БЫЛО БЫ, если бы видеокарту ремонтировали и модифицировали крайне некомпетентные хейтеры из комментариев... «Комментатор Henry Morgan выглядит как человек, который п...
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
usr721
08:14
Из-за нехватки самолетов Россия возвращает в эксплуатацию «кукурузники». Сибирский научно-исследовательский институт авиации предложил поднять с баз хранения около 700 самолетов АН-2, чтобы закрыть к...
В России практически готов к эксплуатации самолёт для региональных перевозок Ил-114-300
George Mendel
08:03
https://vc.ru/rl/1218350-9-samyh-moshnyh-igrovyh-kompyuterov-reiting-2026-goda 🖥️🏓 https://dtf.ru/obektivno/4735011-16-luchshikh-sbork-pk-dlya-igry-2026-godu
Xbox Game Pass без Call of Duty – как Аша Шарма ломает последний козырь Microsoft
ExtenZ
07:12
пруфы будут?
Xbox Game Pass без Call of Duty – как Аша Шарма ломает последний козырь Microsoft
Артём Поздняков
07:06
Сказал явно кремлесос🤣🤣🤣 сколько тебе платят,Иуда? Чтобы ты у Системы на бутылке сидел,? По самое горлышко?
Mediascope: Мессенджер MAX в России занял первое место по активности у пользователей
Артём Поздняков
07:02
Вас российский автопром ничему не научил? Там тоже машины делают Ну,типа машины Национальные Отечественные 🤢🤢🤮
Mediascope: Мессенджер MAX в России занял первое место по активности у пользователей
