Покупка Harman долго воспринималась как выход Samsung на рынок аудио. Спустя десять лет стало ясно, что компания изначально делала ставку на автомобильную электронику.

Итоги крупных сделок не всегда видны сразу. В случае с Harman эффект проявился только спустя годы, когда изменилась сама структура бизнеса.

Samsung Electronics приобрела Harman в 2016 году под руководством Ли Чжэ Ёна. Тогда компанию ассоциировали прежде всего с аудиотехникой. Однако, внутри сделки закладывался иной расчет — развитие направления автомобильной электроники. И действительно, за прошедшее десятилетие основной источник дохода компании Harman изменился. Сейчас от 65% до 70% выручки формирует автомобильная электроника. Речь идет о цифровых приборных панелях и системах, которые объединяют мультимедиа, связь и функции управления в автомобиле.

Финансовые показатели подтверждают этот сдвиг. Годовая выручка превысила 15 трлн вон, увеличившись более чем вдвое по сравнению с периодом сразу после покупки. Операционная прибыль выросла с десятков миллиардов до более чем 1,5 трлн вон, а рентабельность приблизилась к 10%.

Samsung параллельно усиливает это направление через дополнительные сделки. Компания приобрела подразделение систем помощи водителю у ZF Friedrichshafen, расширив компетенции в области автономного вождения.

Аудиобизнес Harman сохраняет отдельную роль за счет брендов JBL, AKG и Harman Kardon. Он обеспечивает стабильные продажи, но основной вклад в рост теперь дает автомобильная электроника.

В результате Harman стала частью более широкой экосистемы. Ее разработки интегрируют с мобильными платформами, связью и полупроводниками Samsung, включая решения для подключения автомобилей и взаимодействия с другими устройствами.