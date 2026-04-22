Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Новый патент OpenAI показывает масштабируемый ИИ-чип с HBM и UCIe
OpenAI зарегистрировала патент на архитектуру чипа для искусственного интеллекта с большим числом стеков памяти HBM. Конструкция использует встроенные логические мосты для расширения межсоединений.

Разработчики вычислительных систем продолжают искать способы увеличить объем памяти и плотность интеграции в ИИ-ускорителях. Один из подходов касается изменения схемы соединения чиплетов внутри корпуса. 

Источник изображения: Wccftech (GenAI)

OpenAI подала патент, в котором описала архитектуру специализированного чипа для искусственного интеллекта. В нем компания предлагает объединять вычислительные модули и несколько стеков памяти HBM через встроенные логические мосты.

Источник изображения: Wccftech

Документ предусматривает использование интерфейса die-to-die на базе стандарта UCIe. Такое соединение позволяет передавать данные между чиплетами на больших расстояниях внутри одного корпуса.

Источник изображения: Wccftech

В ныне действующих решениях память HBM размещают рядом с вычислительным кристаллом. Ограничения технологии требуют, чтобы длина соединений не превышала примерно 6 мм. Это сдерживает количество стеков памяти.

Источник изображения: Wccftech

Патент OpenAI описывает другой подход. Встроенные логические мосты расширяют допустимое расстояние до 16 мм и берут на себя часть функций управления памятью или высокоскоростного интерфейса.

Источник изображения: Wccftech

В одном из примеров компания рассматривает чип с 20 стеками HBM. В стандартных конфигурациях обычно используют от 4 до 8 стеков, поэтому новая схема увеличивает доступный объем памяти.

Архитектура по описанию близка к решениям класса Intel EMIB (Embedded Multi-Interconnect Bridge). Эта технология использует компактные соединительные элементы для объединения чиплетов в 2.5D-упаковке.

OpenAI не заявляет о готовом продукте, но патент показывает направление, в котором компания рассматривает масштабирование памяти и межсоединений для задач искусственного интеллекта.

#intel #openai #hbm #патент #ии-чипы #emib #ucie
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter