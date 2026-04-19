Студия Owlcat Games представила новых компаньонов для вселенной Warhammer 40K. Один персонаж появится в Rogue Trader, второй — в будущей Dark Heresy.

Разработчики продолжают расширять состав персонажей в играх по Warhammer 40K и заранее раскрывают некоторые детали будущих обновлений. Новые спутники дополняют уже знакомые партии и подчеркивают, как разные люди и культы существуют в рамках одного Империума.

Для Dark Heresy студия представила Хаймара Девоса (Haymar Devos) — наемника и ветерана Astra Militarum с планеты смерти Катачан. Его прошлая служба в Имперской гвардии и опыт выживания в агрессивных джунглях формируют прямолинейный стиль, который отражается в диалогах и боевых сценах. Игрок сможет завербовать Девоса уже в альфа‑версии Dark Heresy, о чем Owlcat рассказала в свежем трейлере.

В Rogue Trader партию пополнит Эоганн Фебрус (Eogunn Februs), техножрец из радикальной секты Ксенаритов (Xenarites). Он изучает ксенотех и артефакты чужих, что контрастирует с более ортодоксальными последователями Омниссии. Фебрус связан с сюжетом дополнения The Infinite Museion для Rogue Trader и линией, где фигурирует некронский повелитель Тразин (Trazyn the Infinite).

Оба компаньона вписываются в общую структуру партий Owlcat: они комментируют события, влияют на реакции окружения и по‑своему реагируют на ключевые выборы игрока, что сохраняет акцент студии на разветвленных сюжетах и партиях с выраженными характерами.