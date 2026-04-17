Ford запускает крупную программу обновления модельного ряда и меняет внутреннюю структуру.

Автопроизводители ускоряют обновление моделей на фоне перехода к электрификации. Ford делает ставку на комплексные изменения, затрагивающие и продукты, и внутренние процессы.

Ford готовит масштабное обновление линейки и параллельно перестраивает организацию разработки. Компания планирует к 2029 году обновить около 70% глобального модельного ряда. Для рынка Северной Америки показатель выше — до 80%.

Внутри компании создали новую структуру под руководством Кумара Галхотры. Она объединяет команды, которые отвечают за электромобили, цифровые решения, дизайн и производство. По сути, Ford сводит ключевые этапы разработки в единую систему, чтобы ускорить вывод новых моделей.

Обновление затронет, в частности, следующие поколения F-150 и F-Series Super Duty. Также готовится новый среднеразмерный пикап на универсальной платформе для электромобилей. Эта архитектура использует технологию литья под давлением, снижает массу конструкции и упрощает производство.

Платформа включает новую электрическую архитектуру и собственное программное обеспечение. При этом решения, разработанные для электромобилей, применят и в гибридах.

К 2030 году Ford рассчитывает довести долю электрифицированных версий до почти 90% в глобальной линейке.