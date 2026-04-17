DJI показала карманную камеру Osmo Pocket 4 с обновленным сенсором и расширенными возможностями записи.

DJI обновила линейку компактных камер-стабилизаторов и представила новую модель. Устройство ориентировано на съемку видео с расширенными настройками изображения и звука.

DJI анонсировала Osmo Pocket 4 после нескольких недель утечек. Камера получила 1-дюймовый CMOS-сенсор с диафрагмой f/2.0 и заявленным динамическим диапазоном до 14 ступеней. Это позволяет точнее передавать детали в светлых и темных участках.

Устройство поддерживает 10-битный режим D-Log для последующей обработки видео. Также доступна съемка в 4K с частотой до 240 кадров в секунду.

Компания добавила запись пространственного звука и функцию захвата звука при зуме. Камера напрямую подключается к передатчикам DJI Mic 3 и записывает до четырех аудиоканалов. Это упрощает работу с интервью и сложными сценами.

Для отслеживания используется система Intelligent Follow 7.0 с поддержкой зума до 4x. Появились функции фиксации объекта и приоритетного выбора цели. Управлять записью и трекингом можно жестами.

Предзаказы уже открыты, поставки начнутся 22 апреля. Базовая версия стоит от €479, что эквивалентно ≈₽42 830. Комплектация Creator включает широкоугольный объектив, передатчик DJI Mic 3, заполняющий свет и мини-штатив за €619 евро (по курсу ЦБ РФ на 17. 04.26 эквивалентно ≈₽55 300).