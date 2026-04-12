Global_Chronicles
В Linux 7.0 добавили новые клавиши для работы с ИИ на ноутбуках
В Linux 7.0 добавили поддержку трех новых клавиш для работы с ИИ. Они появятся в будущих ноутбуках и расширят способы взаимодействия с ИИ-агентами.

Производители ноутбуков постепенно меняют подход к клавиатурам. Новые элементы управления начинают учитывать работу с ИИ прямо на уровне системы. 

Изображение - Gemini

Linux 7.0 получил поддержку трех новых кодов клавиш, ориентированных на работу с ИИ. Об этом сообщил Phoronix. Речь идет о функциях, которые появятся в будущих моделях ноутбуков.

Система распознает команды KEY_ACTION_ON_SELECTION, KEY_CONTEXTUAL_INSERT и KEY_CONTEXTUAL_QUERY. Их добавили через обновления подсистемы HID, основанной на стандартах USB HID.

Новые клавиши дополняют уже существующие решения вроде кнопки Microsoft Copilot. Теперь разработчики предлагают не просто запускать ассистента, а выполнять конкретные действия.

Кнопка Action on Selection работает с выделенным контентом. Она позволяет, к примеру, запустить пояснение или поиск. Contextual Insertion открывает инструмент для вставки сгенерированных данных в активное поле. Contextual Query формирует запрос на основе текущего текста или изображения.

Эти изменения связаны с развитием интеграции языковых моделей. В подготовке предложений участвовала Google, которая также работала над патчами ядра.

#google #ии #copilot #linux 7.0 #usb hid #ядро linux
Источник: tomshardware.com
