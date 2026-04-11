Samsung Electronics рассматривает масштабную реорганизацию своего бизнеса в Китае.

Samsung присутствует в Китае давно. Компания производит там чипы, телефоны, бытовую технику, дисплеи и потребительскую электронику. Конкуренция на китайском рынке усиливается. Samsung стоит перед выбором: вкладываться в борьбу за покупателей или переключиться на другие регионы.

По данным отраслевых отчетов, Samsung может провести масштабную реструктуризацию в Китае. Компания оставит только два подразделения: производство мобильных телефонов и полупроводниковых чипов. Эти направления приносят наибольшую прибыль и важны для мирового рынка. Остальные — бытовая техника, потребительская электроника, дисплеи — показывают низкие результаты. Их могут закрыть или сократить.

При этом Samsung продолжает вкладываться в чипы. Мировой спрос на полупроводники для искусственного интеллекта растет. Компания увеличила инвестиции в завод в Сиане. В 2025 году расходы выросли на 67,5% по сравнению с прошлым годом.

Доля смартфонов Samsung в Китае низкая, но компания сохранит мобильный бизнес из-за его роли в глобальной цепочке поставок. Аналитики считают, что Samsung движется к более гибкой стратегии: оставить в Китае только высокодоходные направления.