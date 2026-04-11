Самый известный шведский автопроизводитель десятилетиями делал ставку на защиту людей внутри салона. Зоны деформации, трехточечные ремни, системы от боковых ударов — все это позже копировала остальная индустрия. Дизайнер Сампад Чаулиа решил довести этот принцип до крайности: он создал машину для условий, которые уничтожили бы обычный автомобиль. Так появился концепт Volvo Cosmic Surfer для конкурса Volvo Design Competition 2026.
Изображения: Сампад Чаули
Cosmic Surfer выглядит как нечто среднее между луноходом NASA и выставочным концептом, который уехал с женевского автосалона прямо на Луну. Чаулиа называет стиль горпкор-панком, то есть визуальным языком экстремального снаряжения для природы.
Самое интересное в машине — колеса. Чаулиа смоделировал их в Blender 3D. Центральная часть — звездообразный сердечник из сплава с острыми гранями. Вокруг него кольцо надувных внешних лепестков, которые выпирают вокруг обода. При контакте с камнями и кратерами эти лепестки сжимаются и облегают препятствия, как рука обхватывает камень. В условиях низкой гравитации, где текстура поверхности экстремальна, такой подход работает лучше обычной пневматической резины. Колеса сами адаптируются к рельефу.
Изображения: Сампад Чаули
Кузов выполнен низким и широким, с акцентом на устойчивость. Поверхности имеют четкую геометрию, а остекление сужается к задней части, формируя цельный силуэт. Сзади размещена широкая световая полоса. Логотипы Volvo и The North Face интегрированы в общий дизайн.
Партнерство с The North Face здесь не маркетинговый ход. Оба бренда решают одну задачу: создать вещь, которая позволит человеку выжить, когда среда активно его убивает. Концепт рассчитан на 2040 год и описывается как транспорт для межпланетных экспедиций. При этом идея Чаулиа строится вокруг уже знакомого принципа Volvo — защита человека в экстремальной среде.