Global_Chronicles
Концепт Volvo Cosmic Surfer получил надувные колеса для удобного передвижения по лунным кратерам
Концепт Volvo Cosmic Surfer, разработанный для передвижения по Луне, использует надувные колеса, которые подстраиваются под неровности поверхности.

Самый известный шведский автопроизводитель десятилетиями делал ставку на защиту людей внутри салона. Зоны деформации, трехточечные ремни, системы от боковых ударов — все это позже копировала остальная индустрия. Дизайнер Сампад Чаулиа решил довести этот принцип до крайности: он создал машину для условий, которые уничтожили бы обычный автомобиль. Так появился концепт Volvo Cosmic Surfer для конкурса Volvo Design Competition 2026. 

Изображения: Сампад Чаули

Cosmic Surfer выглядит как нечто среднее между луноходом NASA и выставочным концептом, который уехал с женевского автосалона прямо на Луну. Чаулиа называет стиль горпкор-панком, то есть визуальным языком экстремального снаряжения для природы.

Самое интересное в машине — колеса. Чаулиа смоделировал их в Blender 3D. Центральная часть — звездообразный сердечник из сплава с острыми гранями. Вокруг него кольцо надувных внешних лепестков, которые выпирают вокруг обода. При контакте с камнями и кратерами эти лепестки сжимаются и облегают препятствия, как рука обхватывает камень. В условиях низкой гравитации, где текстура поверхности экстремальна, такой подход работает лучше обычной пневматической резины. Колеса сами адаптируются к рельефу.

Изображения: Сампад Чаули

Кузов выполнен низким и широким, с акцентом на устойчивость. Поверхности имеют четкую геометрию, а остекление сужается к задней части, формируя цельный силуэт. Сзади размещена широкая световая полоса. Логотипы Volvo и The North Face интегрированы в общий дизайн.

Партнерство с The North Face здесь не маркетинговый ход. Оба бренда решают одну задачу: создать вещь, которая позволит человеку выжить, когда среда активно его убивает. Концепт рассчитан на 2040 год и описывается как транспорт для межпланетных экспедиций. При этом идея Чаулиа строится вокруг уже знакомого принципа Volvo — защита человека в экстремальной среде.

#volvo #концепт-кар #cosmic surfer #the north face #volvo design competition 2026 #лунный вездеход #сампад чаулиа
Источник: yankodesign.com
