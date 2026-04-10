OpenAI фиксирует быстрый рост корпоративного сегмента

Компании, работающие с корпоративным ПО и цифровыми сервисами, увеличивают расходы на внедрение ИИ. В центре внимания оказываются инструменты, которые могут выполнять задачи внутри бизнес-систем без постоянного участия сотрудников. OpenAI сообщает, что корпоративные клиенты формируют более 40% ее выручки. Компания ожидает, что к концу 2026 года доходы от бизнеса сравняются с потребительским сегментом.

Изображение - ChatGPT

В феврале годовая выручка достигла $25 млрд, превысив прежние прогнозы. Платная аудитория компаний выросла до 9 млн пользователей, тогда как ранее этот показатель составлял 5 млн. Изменился и характер использования ИИ. Компании все чаще внедряют группы агентов, которые обмениваются данными, сохраняют контекст и выполняют задачи внутри рабочих систем. Иначе говоря, речь идет уже не об отдельных запросах, а о непрерывных процессах.

Директор по доходам OpenAI Дениз Дрессер, проработавшая более десяти лет в Salesforce, отметила, что никогда не видела такого быстрого и последовательного внедрения технологии в отрасли. OpenAI продвигает этот подход через собственные решения. ChatGPT получил функции выполнения задач, а Codex быстро набрал более 3 млн пользователей. Компания OpenAI связывает дальнейший рост с распространением таких систем в корпоративной среде.