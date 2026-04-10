Global_Chronicles
OpenAI: корпоративный ИИ уже приносит более 40% выручки компании
OpenAI фиксирует быстрый рост корпоративного сегмента

Компании, работающие с корпоративным ПО и цифровыми сервисами, увеличивают расходы на внедрение ИИ. В центре внимания оказываются инструменты, которые могут выполнять задачи внутри бизнес-систем без постоянного участия сотрудников. OpenAI сообщает, что корпоративные клиенты формируют более 40% ее выручки. Компания ожидает, что к концу 2026 года доходы от бизнеса сравняются с потребительским сегментом.

Изображение - ChatGPT

В феврале годовая выручка достигла $25 млрд, превысив прежние прогнозы. Платная аудитория компаний выросла до 9 млн пользователей, тогда как ранее этот показатель составлял 5 млн. Изменился и характер использования ИИ. Компании все чаще внедряют группы агентов, которые обмениваются данными, сохраняют контекст и выполняют задачи внутри рабочих систем. Иначе говоря, речь идет уже не об отдельных запросах, а о непрерывных процессах.

Директор по доходам OpenAI Дениз Дрессер, проработавшая более десяти лет в Salesforce, отметила, что никогда не видела такого быстрого и последовательного внедрения технологии в отрасли. OpenAI продвигает этот подход через собственные решения. ChatGPT получил функции выполнения задач, а Codex быстро набрал более 3 млн пользователей. Компания OpenAI связывает дальнейший рост с распространением таких систем в корпоративной среде.

#искусственный интеллект #ии #openai #chatgpt #агентный ии #codex #корпоративные решения
Источник: decrypt.co
Популярные новости

Первое в истории вычислительное устройство созданное за 100 лет до нашей эры считало положение луны
+
TechInsider назвал отличия российского «Рассвета» от Starlink и других зарубежных систем
+
Windows 11 вскоре лишится панели управления Win32
+
Sony выпустит телевизоры True RGB после 20 лет разработки
1
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-4790K с одной и двумя GTX 570 в ряде игр
+
Американская компания HopFlyt возродила полукруглое крыло в своём новом VTOL Cyclone
+
Telegram за сутки заблокировал более 100 тысяч каналов и групп по всему миру
+
Microsoft начала удалять логотипы и фирменную символику Copilot из Windows 11
+
Компания Arctic выпустила корпус Xtender Black (Clear Glass) с панорамным остеклением
+
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-5820K с RX 580 и 32 ГБ ОЗУ в ряде популярных игр
+
Павел Дуров: Евросоюз усиливает цензуру в интернете и преследует Telegram за свободу слова
4
В Max объяснили выбор названия и логотипа национального мессенджера
7
В Hardware Unboxed протестировали Core i9-12900K с DDR4 и DDR5 в играх и сравнили с Ryzen 7 5800X3D
1
На продвинутые материнские платы Intel LGA 1954 может вернуться двухрычажная система фиксации сокета
1
С российского рынка может исчезнуть почти треть дешёвых шин после инициативы Минпромторга
2
Актриса Милла Йовович представила ИИ-инструмент MemPalace с открытым кодом
+
Apple выпустила обновление iOS 26.4.1 для исправления багов в iPhone
+
Новый 75-тонный российский бульдозер D40 начал работать на алмазном прииске в Якутии
+
Экшен Samson протестирован на Core i7-14700F и RTX 5070 в различных режимах и разрешениях
+
В России запатентовали концепт сверхзвукового пассажирского самолёта с пониженным звуковым ударом
+

Популярные статьи

Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
171
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
67
Можно ли продать книгу, написанную с помощью нейронки
14
Обзор планшетного компьютера Ninkear S13 2026
2
Краткий обзор сериала «Землевладелец» (два сезона)
+

Сейчас обсуждают

Александр Распутько
09:45
А можно узнать какие это именно "уходил за допустимые параметры"?
Asus выпускает кабель ROG Equalizer 12V-2×6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления
Dentarg
09:27
Думаю там как раз работали лучшие умы. Чтобы разъём работал на пределе, а после нескольких подключений-отключений гарантированно уходил за допустимые параметры. Мощные карты более-менее надёжно должны...
Asus выпускает кабель ROG Equalizer 12V-2×6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления
TartaR
09:19
Ни одного знакомого нет , кто взял бы в вк-плюй себе что-то 😂 Мах это УГ ,а не мессенджер - отзывы самих пользователей кстати ,среди знакомых т.к представьте себе ,людям есть с чем сравнивать 😏 В...
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Pavel_Priluckiy
08:52
Кто вам сказал такую глупость?
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
Andrey Kovalchuk
08:52
Мля, а сделайте его просто уже золотым, а? Понятно, что золото может и уступает серебру по электропроводности, зато окисляться уже точно не будет? Ну маразм же нельзя останавливать на достигнутом, дав...
Asus выпускает кабель ROG Equalizer 12V-2×6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления
Алексей Кузнецов
08:14
А как было бы хорошо, заменив например депутатов на манипуляторы с нейронкой. Ну не говнюки будут жать кнопку ЗА всё говно мира, а ИИ - но какая будет экономия на ЗП и льготах говноедов!
Можно ли продать книгу, написанную с помощью нейронки
Алексей Кузнецов
07:55
Смысл любого белого списка в том, что запрещено вообще всё, кроме малюсенького разрешенного списочка. В списочем можно попасть только за взяточку. Это бизнес модель такая - нагнуть и оттрахать всех и ...
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
F1oRiDa
07:42
Вы что курите? Новости 2 месяца.
Logitech выпустила игровую мышь G PRO X2 SUPERSTRIKE с регулируемой тактильной обратной связью
Windmark_
07:09
Потому что нахрен никому не надо . Сверху сказали состряпать новый разъем , а как это будет с технической точки зрения , куртке похрен. Самое главное дальше стричь бабло
Asus выпускает кабель ROG Equalizer 12V-2×6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления
vl
07:05
проблему создала не Asus, не она придумала разъём 12V-2×6 и соответствующую схему на видеокартах, она лишь придумала более надёжный кабель. Другое интересно, почему нет информации по улучшению схемот...
Asus выпускает кабель ROG Equalizer 12V-2×6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления
