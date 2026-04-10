Thermalright выпустила компактный мини-ПК с процессором Ryzen AI Max+ 395. ПК использует жидкостное охлаждение для работы на повышенной мощности.

Обычно мини-ПК ограничены в производительности из-за слабого охлаждения. Thermalright попыталась решить эту проблему, установив в небольшой корпус систему с водяным охлаждением.

Изображение: WCCFTech

Процессор Ryzen AI Max+ 395 имеет 16 ядер и 32 потока. Официально AMD заявляет для него теплопакет до 120 Вт. Thermalright увеличила этот показатель до 176 Вт. Для сравнения: стандартный режим работы чипа — 120 Вт, а в новом мини-ПК он выдает на 56 Вт больше.

Источник изображения: IT Home

Встроенная графика Radeon 8060S позволяет запускать игры на высоких настройках. Корпус объемом 2,6 литра легко помещается в рюкзак. На передней панели установлен 4,6-дюймовый ЖК-дисплей. Он показывает параметры работы оборудования.

Источник изображения: IT Home

Набор портов включает 10-гигабитный Ethernet и два разъема USB4 для устройств с высокой пропускной способностью. Компания пока не раскрыла объем оперативной и постоянной памяти, а также не объявила цену. Неизвестно, есть ли в устройстве адаптер Wi-Fi.