В сети появились характеристики Dimensity 9600 Pro от MediaTek. Чипсет получит 2-нм техпроцесс, новую архитектуру ядер и обновленный GPU.

Производители мобильных процессоров ускоряют переход на новые техпроцессы. Очередная утечка показывает, как изменится один из будущих флагманских чипов.

Сведения о Dimensity 9600 Pro указывают на использование 2-нм техпроцесса N2P от TSMC. По этим данным, новая технология снижает энергопотребление до 30% и позволяет увеличить частоты.

Информацией поделился блогер Digital Chat Station на китайской платформе Weibo. Согласно этим данным, чип получит обновленную конфигурацию процессора. Вместо схемы «1+3+4» применят «2+3+3». Два производительных ядра достигнут частоты до 5 ГГц. Два самых мощных ядра позаимствуют архитектуру ARM Canyon. Остальные шесть – архитектуры Gelas.

Чип получит поддержку второго поколения набора инструкций Scalable Matrix Extension. Это ускорит задачи, связанные с искусственным интеллектом и многопоточными вычислениями. Графическая подсистема будет построена на ARM Magni. Также ожидается поддержка оперативной памяти LPDDR6 и накопителей UFS 5.0. При этом стандартная версия Dimensity 9600, по имеющейся информации, ограничится LPDDR5X и UFS 4.0. Реальные показатели производительности и тепловыделения станут понятны после выхода устройств на базе нового чипа.