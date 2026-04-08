За месяц до релиза Forza Horizon 6 разработчики из Playground Games опубликовали свежий геймплейный трейлер и карту Японии

Студия Playground Games продолжает раскрывать детали грядущей гонки. На этот раз разработчики показали не только игровой процесс, но и карту, а также объяснили новую механику исследования мира. Релиз Forza Horizon 6 состоится 19 мая 2026 года на ПК и Xbox Series X/S. Версия для PlayStation 5 выйдет позже.

Изображение: Playground Games

Директор по дизайну Торбен Эллерт заявил, что команда давно хотела перенести фестиваль в Японию. По словам Эллерта, фестиваль не должен подавлять местную культуру или пейзажи, а органично в них вписываться. На карте представлены самые разные локации: от заснеженных гор до тесных улиц Токио.

Скриншот @ForzaHorizon

Впервые в серии Forza Horizon новые территории на карте изначально скрыты. Игроку нужно самостоятельно доезжать до них, чтобы скрытые участки открывались. Эллерт объяснил, что система наглядно показывает, где игрок уже побывал.

Разработчики не хотят заставлять гонщика проходить игру по единственному маршруту. Вместо этого они предлагают множество вариантов и надеются, что игроку самому захочется свернуть с основной дороги и изучить окрестности.