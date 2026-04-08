Компания Corsair повысила цену на топовую конфигурацию AI Workstation 300 до $3399. Основной фактор — дефицит оперативной памяти и накопителей.

Летом 2025 года Corsair представила компактную рабочую станцию AI Workstation 300 с процессором Ryzen AI Max. С тех пор стоимость топовой модели постоянно растет, отражая ситуацию на рынке комплектующих.

Версия AI Workstation 300 с Ryzen AI Max 395+, 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8000 и 4 ТБ хранилища теперь стоит $3399, что значительно выше стартовой цены в $2299. Другие конфигурации также подорожали: модель с Ryzen AI Max 385, 64 ГБ памяти и SSD на 1 ТБ выросла с $1599,99 до $1699,99.

Если бы конфигурация с SSD на 1 ТБ для AI Max 395+ была доступна, она стоила бы $2699, что на $700 больше исходной стоимости. Corsair предлагает только версию с 4 ТБ хранилища и максимальным объемом оперативной памяти.

Рост цен совпадает с общим дефицитом комплектующих, вызванным повышенным спросом на системы ИИ и ограничениями на поставки. Даже производители портативных устройств, такие как Ayaneo, сталкиваются с трудностями в закупках Strix Halo.

Сравнивая с конкурентами, Beelink GTR9 Pro с тем же процессором стоит $2999, но оснащена только 2 ТБ SSD. GMKtec Evo X2 продается за $2349 с 96 ГБ памяти и 2 ТБ накопителем.