В Южной Корее резко подскочили цены на твердотельные накопители Western Digital и Samsung. Стоимость некоторых моделей выросла вдвое, а в отдельных случаях достигла 3000 долларов США.

Рынок компьютерной памяти в последнее время ведет себя непредсказуемо. Цены на оперативную память и SSD то падают (подробнее об этом мы рассказали здесь ), то снова идут вверх. Но ситуация в Южной Корее сейчас выглядит особенно острой.

По данным, которые публикует пользователь @harukaze5719 , накопитель WD SN850X емкостью 1 терабайт в Южной Корее теперь стоит 600 тысяч вон. Это примерно $400. Раньше тот же SSD продавался за 200-300 тысяч вон. Цена выросла вдвое.

Версии на 2, 4 и 8 терабайтов подорожали еще сильнее. Четырехтерабайтовая модель SN850X достигает 4,5 миллиона вон или $3000. Для сравнения: за такие деньги можно купить флагманскую видеокарту GeForce RTX 5090. Модель SN8100 от Western Digital тоже не избежала роста: версия на 4 терабайта стоит 2,5 миллиона вон, а на 2 терабайта — 1,25 миллиона.

Накопители Samsung подорожали не меньше. Компания продает SSD через дистрибьюторов, поэтому отслеживать цены сложнее. Но Samsung 990 PRO на 1 терабайт теперь обходится в 470 тысяч вон ($313), хотя раньше стоил 200-250 тысяч. Модель 9100 PRO на 8 терабайтов достигла 4 миллионов вон — это 2670 долларов. Дешевле, чем SN850X, но все равно очень дорого.