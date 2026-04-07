Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
SSD-накопители WD и Samsung в Республике Корея подорожали до $3000 за 4 ТБ
В Южной Корее резко подскочили цены на твердотельные накопители Western Digital и Samsung. Стоимость некоторых моделей выросла вдвое, а в отдельных случаях достигла 3000 долларов США.

Рынок компьютерной памяти в последнее время ведет себя непредсказуемо. Цены на оперативную память и SSD то падают (подробнее об этом мы рассказали здесь), то снова идут вверх. Но ситуация в Южной Корее сейчас выглядит особенно острой. 

Изображение: WCCFTech

По данным, которые публикует пользователь @harukaze5719, накопитель WD SN850X емкостью 1 терабайт в Южной Корее теперь стоит 600 тысяч вон. Это примерно $400. Раньше тот же SSD продавался за 200-300 тысяч вон. Цена выросла вдвое.

Автор изображения: @harukaze5719

Версии на 2, 4 и 8 терабайтов подорожали еще сильнее. Четырехтерабайтовая модель SN850X достигает 4,5 миллиона вон или $3000. Для сравнения: за такие деньги можно купить флагманскую видеокарту GeForce RTX 5090. Модель SN8100 от Western Digital тоже не избежала роста: версия на 4 терабайта стоит 2,5 миллиона вон, а на 2 терабайта — 1,25 миллиона.

Автор изображения: @harukaze5719

Накопители Samsung подорожали не меньше. Компания продает SSD через дистрибьюторов, поэтому отслеживать цены сложнее. Но Samsung 990 PRO на 1 терабайт теперь обходится в 470 тысяч вон ($313), хотя раньше стоил 200-250 тысяч. Модель 9100 PRO на 8 терабайтов достигла 4 миллионов вон — это 2670 долларов. Дешевле, чем SN850X, но все равно очень дорого.

#samsung #ssd #южная корея #western digital #990 pro #sn850x
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter