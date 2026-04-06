Global_Chronicles
МВД сообщило о новой схеме обмана школьников через электронные дневники
Мошенники начали использовать тему электронных дневников для обмана школьников. Они убеждают детей передавать коды и переводить деньги.

Телефонные схемы обмана продолжают меняться. Теперь злоумышленники обращаются напрямую к школьникам, используя знакомые им сервисы. 

Изображение - ChatGPT

В МВД сообщили о новой схеме, в которой злоумышленники выходят на контакт с детьми и представляются сотрудниками образовательных учреждений. В разговоре они ссылаются на якобы обновление электронных дневников и просят назвать код из СМС, объясняя это необходимостью регистрации.

После первого звонка связь обрывается, но на этом история не заканчивается. Через некоторое время поступает повторный вызов, где ребенку уже сообщают о проблемах у родителей. Собеседник утверждает, что речь идет о подозрительных переводах и возможных юридических последствиях.

Далее разговор переводят в практическую плоскость: несовершеннолетнего убеждают отправить деньги на «проверку». В результате ребенок, доверяя услышанному, может перевести доступные средства, что приводит к потере денег в семье.

#безопасность #мошенничество #мвд #школьники #электронные дневники
Источник: tass.ru
salexa
01:09
почему то у джапанов все персы(почти) ,с большими и широкими глазами и длинными ногами,хотя сами кривоноги и узкоглазы...комплекс неполноценности походу роляет
Топ-7 игр с объективизацией и пошлыми шутками (18+) на PlayStation 3
Конь Потный
23:54
Убила фраза про отсутствие у других стран таких технологий🤣. Они 20 лет назад на Титан зонд послали и посадили (Кассини-Гюйгенс).идиоты
Российский посадочный модуль «Венера-Д» впервые с 80-х годов получит снимки поверхности Венеры
swr5
23:43
Эррол Маск назвал пилотируемые полёты на Луну полвека назад «очень подозрительными». При чём здесь «Артемис-2»? Многие американцы так думают. Известный журналист Барт Сибрел заявил, что высадка на Лу...
США и Италия объединяют усилия для строительства базы на Луне
motya
23:19
Нет у нас машиностроения, все посетили с 90-20х. В основном Китай то пока они добрые и позволяют нам покупать...
Выпуск продукции машиностроения в Москве в прошлом году увеличился на 40%
antej90
22:39
Воровать надо меньше
Принадлежащий «Росатому» производитель электроники завершил год с убытком в 464 миллиона рублей
asdf2026
22:13
А бы даже сказал: позог
Российский посадочный модуль «Венера-Д» впервые с 80-х годов получит снимки поверхности Венеры
LastAtlant
21:53
Еще и рынка сбыта по сути нет, только госзаказы
Принадлежащий «Росатому» производитель электроники завершил год с убытком в 464 миллиона рублей
Кошмарин
21:43
как давно у тебя мозоли?
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Кошмарин
21:40
IRanPast это второй по бесполезности на этом сайте. На первом, шайка опущенных, вечно матерящихся буллеров под названием "Пальчики", которой кстати IRanPast сильно симпатизирует.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Китя.
21:31
Удалите IRanPast он БОТ сайт от него вздохнёт с облегчением 100%
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
