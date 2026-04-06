Мошенники начали использовать тему электронных дневников для обмана школьников. Они убеждают детей передавать коды и переводить деньги.

Телефонные схемы обмана продолжают меняться. Теперь злоумышленники обращаются напрямую к школьникам, используя знакомые им сервисы.

Изображение - ChatGPT

В МВД сообщили о новой схеме, в которой злоумышленники выходят на контакт с детьми и представляются сотрудниками образовательных учреждений. В разговоре они ссылаются на якобы обновление электронных дневников и просят назвать код из СМС, объясняя это необходимостью регистрации.

После первого звонка связь обрывается, но на этом история не заканчивается. Через некоторое время поступает повторный вызов, где ребенку уже сообщают о проблемах у родителей. Собеседник утверждает, что речь идет о подозрительных переводах и возможных юридических последствиях.

Далее разговор переводят в практическую плоскость: несовершеннолетнего убеждают отправить деньги на «проверку». В результате ребенок, доверяя услышанному, может перевести доступные средства, что приводит к потере денег в семье.