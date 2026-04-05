Меган Эверетт на PAX East 2026 прямо заявила, что Digital Extremes не станет использовать генеративный ИИ ни в Warframe, ни в Soulframe. Она подчеркнула, что студия считает принципиальным, чтобы весь контент в этих играх создавали люди.

Тема использования генеративного ИИ при создании игр все чаще возникает как среди геймеров, так и внутри самой игровой индустрии. На фоне этих разговоров Digital Extremes решила четко обозначить свою позицию и через Megan Everett объяснила, как студия относится к ИИ в производстве контента.

Изображение: WSoulframe

В интервью GameSpot на PAX East 2026 директор по связям с сообществом Warframe Меган Эверетт (Megan Everett) рассказала о текущих планах Digital Extremes и отдельно остановилась на генеративном ИИ. Она заявила, что студия не использует такие инструменты в Warframe и Soulframe и не собирается делать это в будущем.

Поводом для разговора стал недавний стрим, на котором на короткое время появилось фан-арт изображение, созданное с помощью ИИ. Эверетт объяснила, что команда убрала этот арт и отнеслась к ситуации как к ошибке, потому что он не отражает подход Digital Extremes к работе с визуальными материалами.

По ее словам, художники, сценаристы и остальные сотрудники студии создают весь контент в играх, от персонажей и локаций до историй и внутриигровых материалов. Она подчеркнула, что Digital Extremes дорожит трудом своих авторов и выстраивает процессы так, чтобы опираться именно на человеческое творчество, а не на генеративные модели.

Эверетт несколько раз возвращалась к этой теме в разговоре, чтобы игроки ясно поняли позицию студии. Она отметила, что Digital Extremes хочет, чтобы аудитория знала: за тем, что происходит в мирах Warframe и Soulframe, всегда стоят реальные люди.