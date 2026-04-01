Сервис позволяет участвовать в звонках без регистрации и не ведет журналы встреч

Proton, которая уже предлагает пользователям почту, VPN, календарь и облачное хранилище, добавила в свой набор еще один инструмент. Теперь в наборе появился сервис видеозвонков Meet. Компания использует этот запуск, чтобы переименовать весь пакет приложений в Proton Workspace — название, которое прямо отсылает к главным конкурентам.

Главная особенность Meet — в подходах к безопасности. Для звонков не нужна учетная запись Proton, можно зайти анонимно, компания не хранит логи. При этом сквозное шифрование действует по умолчанию. Бесплатно анонимный пользователь может собрать в голосовой до четырех участников. Если зарегистрироваться (даже на бесплатном тарифе), лимит вырастает до 50 человек, а время общения будет ограничено часом. Для тех, кому этого мало, Proton предлагает отдельный план Meet Professional за $8 в месяц — детали по ограничениям компания пока не раскрыла.

С запуском Meet портфель Proton стал почти зеркальным отражением того, что предлагают Google и Microsoft. Кроме видеозвонков, в Workspace входят почта, календарь, диск с возможностью совместной работы над документами, VPN и менеджер паролей. Базовый тариф Workspace стоит $13 в месяц при годовой оплате и включает 500 ГБ хранилища. Премиальный за $20 добавляет больше места, расширенные лимиты для Meet и доступ к ИИ-боту Lumo.