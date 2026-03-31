Bang & Olufsen выпустила две ограниченные серии флагманских колонок Beolab 90. Monarch Edition выполнена в комбинации алюминия и палисандра, а Zenith Edition получила панели с алюминиевыми сферами семи оттенков.

Bang & Olufsen в прошлом году уже выпускала титановую версию флагманских колонок Beolab 90. Теперь компания добавила две новые лимитированные серии. Внешний вид изменили кардинально, но начинку трогать не стали.

Monarch Edition сочетает алюминий с деревом палисандр. Производитель добавил деревянные панели и частично прозрачную ткань, что формирует более сложный визуальный образ корпуса. В модели Zenith Edition инженеры применили иной подход: шесть панелей получили декоративные элементы из 289 алюминиевых сфер, окрашенных в семь оттенков, вдохновленных жемчугом. Такое решение создает эффект изменяющейся поверхности при разном освещении.

Технически это те же Beolab 90. В каждой колонке 18 динамиков: 13-дюймовый сабвуфер, три 10-дюймовых низкочастотных, семь среднечастотных и семь твитеров. Каждый динамик работает с отдельным усилителем, общая выходная мощность — 8200 Вт. Максимальная громкость достигает 126 дБ, басы — до 123 дБ. Диапазон частот заявлен от 12 Гц до 43 кГц.

Производитель также сохранил возможность настройки звука под конкретное помещение. Bang & Olufsen не раскрыла сроки выхода и цену новых версий. При этом компания ограничила тираж каждой модели десятью парами. Вероятно, они будут дороже стандартных Beolab 90, которые стоят 185 тысяч долларов США за пару.