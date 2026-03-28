Global_Chronicles
Пол Маккартни анонсировал новый сольный альбом The Boys of Dungeon Lane
Пола Маккартни на сайте paulmccartney.com сообщил о выходе своего 19-го сольного альбома.

Пол Маккартни (Paul McCartney) анонсировал пластинку, над которой работал последние пять лет. Записывал урывками между концертами, сам сыграл на большинстве инструментов. В итоге получился сборник, где он впервые открыто рассказывает о родителях, послевоенном Ливерпуле и днях, проведенных с Джоном Ленноном и Джорджем Харрисоном до того, как на них обрушилась битломания. 

Скриншот с сайта paulmccartney.com 

Название альбома — строчка из уже выпущенного трека «Days We Left Behind». Dungeon Lane — реальное место неподалеку от Спика, района, где Маккартни вырос. «У нас почти ничего не было, но это не имело значения», — говорит он. В этой песне есть фрагмент о Джоне и Фортлин-роуд, улице, где тот жил.

Толчком к работе стала случайная встреча. Маккартни пришел к продюсеру Эндрю Уотту (Andrew Watt) на чай, они начали играть, и музыкант взял аккорд, который сам не узнал. Он перебирал струны, пока не вышла необычная последовательность из трех аккордов. Уотт предложил записать прямо там. Открывающий трек «As You Lie There» Маккартни сыграл на большинстве инструментов сам — в духе своего дебютного сольника 1970 года «McCartney».

Изображение: paulmccartney.com

Ни звукозаписывающая компания, ни жесткие дедлайны не давили. Работали, когда находили окна в гастрольном графике, в Лос-Анджелесе и Сассексе. По словам музыканта, в альбоме смешались рок в духе Wings, битловские гармонии и камерные, почти исповедальные вещи. Это его самый интроспективный альбом на сегодня. История, как он сам формулирует, предшествующая главной истории.

#пол маккартни #альбом #the boys of dungeon lane #эндрю уотт
Источник: paulmccartney.com
Популярные новости

Фермерская семья из США отклонила предложение в $26 миллионов за 242 гектара своей земли под ЦОД
19
Epic Games уволит 1000 сотрудников из-за слабых показателей игры Fortnite
+
Российские работодатели всё чаще хотят получить сотрудников с навыками использования ИИ
+
Sony представила новые телевизоры и саундбары перед продажей TCL своего телевизионного бизнеса
+
Удачливый покупатель приобрёл ПК на Ryzen 7 7700X с RTX 4070 Super и 32 ГБ ОЗУ DDR5 за $350
1
Windows 11 может получить компактную панель задач
1
В центре японской столицы один за другим закрываются крупные универмаги
+
Китай показал роботизированные «волчьи стаи» для ведения боевых действий в городских условиях
1
Странный сигнал из космоса может подтвердить существование первичных черных дыр
+
Boeing начала заключительную сборку первого грузового самолёта 777-8F
+
NJ Tech сравнили картинку в Crimson Desert с реконструкцией лучей и без неё на 2070 Super и 3060 Ti
+
Удачливый покупатель приобрёл 27-дюймовый 4K IPS-монитор всего за $20 в комиссионном магазине
4
В бытовом газе Западной Европы нашли канцероген в концентрации в десятки раз выше нормативов
5
Устройство The Heir превращает обычные часы в «умные»
+
AMD анонсировала Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition
+
Мелания Трамп пришла на саммит по ИИ в образовании в сопровождении человекоподобного робота
1
Core Ultra 9 290K Plus не выйдет: Intel пересмотрела планы по линейке Arrow Lake
+
Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский рекомендовал пользоваться стационарными телефонами
9
Первый в мире процессор с двойным 3D-кэшем получил 208 МБ памяти и TDP 200 Вт
+
AMD анонсировала процессор Ryzen 9 9950X3D2 с двойным 3D V-Cache
+

Популярные статьи

Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GLS PCIE5
8
Топ-5 причин купить Xbox Series S в 2026 году, если нет лишних денег
3
Топ-7 редких игр для прошитой PlayStation 4 в 2026 году, в которые стоит поиграть
2
Antarctic Wallet против Garda Wallet и других — какой кошелёк для оплаты криптой в магазинах выбрать
+

Сейчас обсуждают

Garthar
03:37
Из всего этого текста читать нужно только последний абзац. Тогда становится понятно что это и для чего
Исследование рассказало о трёхкратной надёжности устройств Mac по сравнению с Windows-компьютерами
NuclearMissionJam
03:14
Половина игр из блога есть на ПК, от описания Death end re;Quest мне плохо стало. Death end re;Quest как раз таки ценится за боевую систему, но сюжет у нее считается слабым и скучным. Особенно во втор...
Топ-7 редких игр для прошитой PlayStation 4 в 2026 году, в которые стоит поиграть
vik Jay
01:59
уфф блять, что за говноеды тут авторы. Да купи ты комп с какой нить 3060, да играй во всё что тебе придёт в голову. Купи геймпад ПС4 на том же озоне рублика за 2-3 и блютуз адаптер за 200 рублей в днс...
Sony PlayStation 3 – двадцать лет официальной поддержки и народной любви
Михаил Сидоров
01:17
Смысл переплачивать за бренд и сертификат? У меня блоки самые дешевые по 10 лет работают и еще столько же проработают, если проблем с сетью нет. А если сеть проблемная то разница лишь в том, что у деш...
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GLS PCIE5
MriS
00:55
Сказочники )))
Исследование рассказало о трёхкратной надёжности устройств Mac по сравнению с Windows-компьютерами
Pitfalls
00:31
У нас бы силой уже забрали, подведя под один из законов, причём за сумму гораздо меньшую этой покупки. Есть ещё страны с относительно честной конкуренцией.
Фермерская семья из США отклонила предложение в $26 миллионов за 242 гектара своей земли под ЦОД
Pitfalls
00:26
Попробуйте написать лучше, бот вы наш))
Форумчанин с Reddit купил новую GeForce RTX 5060 Ti на 8 Гб в 4 раза дешевле реальной стоимости
Pitfalls
00:24
Обучение процесс долгий и возможны сбой. Одним из сбоев и может стать появление настоящего ИИ с самасознанием. В паре фильмов это даже показывали как-то.
ИИ научился обижаться на человека и аргументированно оспаривать его решения
РаveIshakh
00:11
Англосаксы их спрашивать не будут. Высадятся, а дальше зачистка по отработанной схеме, как в Британии, Северной Америке, Австралии и тп.
Астрономы обнаружили на Марсе ценные минералы наподобие рубинов и сапфиров
Вячеслав Вераксо
00:09
Ну если вы такие правильные - возьмите 28 лямов да раздайте бедным....
Фермерская семья из США отклонила предложение в $26 миллионов за 242 гектара своей земли под ЦОД
