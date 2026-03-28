Пола Маккартни на сайте paulmccartney.com сообщил о выходе своего 19-го сольного альбома.

Пол Маккартни (Paul McCartney) анонсировал пластинку, над которой работал последние пять лет. Записывал урывками между концертами, сам сыграл на большинстве инструментов. В итоге получился сборник, где он впервые открыто рассказывает о родителях, послевоенном Ливерпуле и днях, проведенных с Джоном Ленноном и Джорджем Харрисоном до того, как на них обрушилась битломания.

Название альбома — строчка из уже выпущенного трека «Days We Left Behind». Dungeon Lane — реальное место неподалеку от Спика, района, где Маккартни вырос. «У нас почти ничего не было, но это не имело значения», — говорит он. В этой песне есть фрагмент о Джоне и Фортлин-роуд, улице, где тот жил.

Толчком к работе стала случайная встреча. Маккартни пришел к продюсеру Эндрю Уотту (Andrew Watt) на чай, они начали играть, и музыкант взял аккорд, который сам не узнал. Он перебирал струны, пока не вышла необычная последовательность из трех аккордов. Уотт предложил записать прямо там. Открывающий трек «As You Lie There» Маккартни сыграл на большинстве инструментов сам — в духе своего дебютного сольника 1970 года «McCartney».

Ни звукозаписывающая компания, ни жесткие дедлайны не давили. Работали, когда находили окна в гастрольном графике, в Лос-Анджелесе и Сассексе. По словам музыканта, в альбоме смешались рок в духе Wings, битловские гармонии и камерные, почти исповедальные вещи. Это его самый интроспективный альбом на сегодня. История, как он сам формулирует, предшествующая главной истории.