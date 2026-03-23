В основе наушников — двухтриодная вакуумная лампа Nutube 6P1

Большинство беспроводных наушников строятся на системах на кристалле (SoC) от Qualcomm. Такие решения эффективны, но их главная задача — универсальность, а не максимальное качество звука. Французский стартап Écoute Audio предлагает иной подход. В модели TH1 инженеры разместили компоненты, характерные для стационарных Hi-Fi систем.

Источник изображения: Écoute

В основе наушников — двухтриодная вакуумная лампа Nutube 6P1, разработанная Korg и Noritake Itron. Она выполняет функцию стереофонического предусилителя, формируя звук перед передачей на пару аналоговых усилителей класса A/B. Такая схема сохраняет разделение левого и правого каналов и устраняет перекрестные помехи. В левой чашке предусмотрено прозрачное окошко, через которое видно лампу Nutube 6P1, излучающую бирюзовое свечение.

Наушники поддерживают Bluetooth 5.3 и кодек LDAC для беспроводного прослушивания. При подключении по USB-C или 3,5 мм разрешение достигает 32 бит/384 кГц. Через разъем 3,5 мм можно использовать активный режим с ламповым предусилителем или пассивный — с внешним усилителем. Вес наушников — 424 грамма. Для сравнения: AirPods Max 2 весят 386 граммов. Цена наушников - €1300 (≈₽ 126 480).