Global_Chronicles
Bluetooth-наушники Écoute TH1 первыми в мире получили ламповый предусилитель и встроенный ЦАП
В основе наушников — двухтриодная вакуумная лампа Nutube 6P1

Большинство беспроводных наушников строятся на системах на кристалле (SoC) от Qualcomm. Такие решения эффективны, но их главная задача — универсальность, а не максимальное качество звука. Французский стартап Écoute Audio предлагает иной подход. В модели TH1 инженеры разместили компоненты, характерные для стационарных Hi-Fi систем.

Источник изображения: Écoute

В основе наушников — двухтриодная вакуумная лампа Nutube 6P1, разработанная Korg и Noritake Itron. Она выполняет функцию стереофонического предусилителя, формируя звук перед передачей на пару аналоговых усилителей класса A/B. Такая схема сохраняет разделение левого и правого каналов и устраняет перекрестные помехи. В левой чашке предусмотрено прозрачное окошко, через которое видно лампу Nutube 6P1, излучающую бирюзовое свечение.

Наушники поддерживают Bluetooth 5.3 и кодек LDAC для беспроводного прослушивания. При подключении по USB-C или 3,5 мм разрешение достигает 32 бит/384 кГц. Через разъем 3,5 мм можно использовать активный режим с ламповым предусилителем или пассивный — с внешним усилителем. Вес наушников — 424 грамма. Для сравнения: AirPods Max 2 весят 386 граммов. Цена наушников - €1300 (≈₽ 126 480).

#hi-fi #bluetooth-наушники #ламповый усилитель #écoute audio #nutube #th1
Источник: whathifi.com
Сейчас обсуждают

si-cat
06:14
Дурь для двинутых хомячков. Цифре лампа нужна, как рыбке зонтик 🤣
Bluetooth-наушники Écoute TH1 первыми в мире получили ламповый предусилитель и встроенный ЦАП
Артём Жданов
05:29
на момент покупки в 2023 году у меня таких проблем не было, на момент 2025 года вздулся аккум и начал хондрить стик правый буду менять на TRM стики, а вот обычный быстро откис покупал 21 году через 1 ...
Разбираем геймпад Xbox Elite Series 2
KotGamer
05:22
Серьёзно?? А ничего что уже куплено и едет из российского магазина Huawei ? Автор как то не в той реальности ))))
Сбор средств на крайне необычный роутер Huawei WiFi Mesh X3 Pro превысил план на 8600%
Дмитрий Васильевич
05:06
Тотал Аннигилейшен это вообще топчик! Только роботы и техно, бех всяких розовых соплей типа магии и невиданных зверушек с погаными человечишками.
Классика, которая не стареет — 9 отличных стратегий на ПК, вышедших более 20 лет назад
Garthar
03:47
Потому что это не фэйки. Минусы в таком количестве тут только боты ставят. В крупных городах США аренду ты можешь посмотреть лично. Да можно найти аренду и дешевле, но где? В гетто?
Россия вышла на второе место среди стран G20 по доступности безлимитного интернета
valera60
01:47
Как с марса прилетит, так и сразу завод будет строить...
Маск построит самый большой в мире завод по выпуску чипов и 80% мощностей отправит в космос
Дмитрий Малинин
01:13
Оплачено? Или потрачено?
Маск построит самый большой в мире завод по выпуску чипов и 80% мощностей отправит в космос
Тимофей Салтаев
00:22
Epic store подминает под себя рынок, а что то кроме фантазий будет? Статистика роста количества пользователей магазина эпиков или список новых функций которых нет у стима? Хоть что то вещественное кро...
Релиз Steam Machines как итог организационной деградации Valve
Толченов Андрей
22:20
На самом деле. Вы хрен поймете соотношение сигнал шум у вас 120 или 127 или 129... Это уже не кртично, да и потом ваше устройство тракта какое?... Дешовые активные пластиковые колонки с 95дб.. Ну уд...
Creative выпустила звуковую карту Sound Blaster Audigy FX Pro для интерфейса PCIe
Михаил Сидоров
22:02
У ии нет свободы воли, как и у большинства обывателей. Упоротый, зациклившийся на чем то и упрямый человек всегда доставляет неприятности. У ии гораздо больше возможностей, чем у человека, поэтому и п...
ИИ научился обижаться на человека и аргументированно оспаривать его решения
