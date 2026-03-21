Super Micro Computer заподозрили в контрабанде серверов с чипами NVIDIA в Китай

WCCFTech обратили внимание на претензии американских властей к Super Micro Computer: компанию подозревают в обходе экспортных ограничений при поставках оборудования с чипами NVIDIA. Речь идет о сложной схеме, в которой задействовали третьи страны и поддельные документы. По версии Министерства юстиции США, поставки начинались легально: серверы отправляли в страны Юго-Восточной Азии, где ограничения не действовали в полном объеме. Дальше цепочка менялась — оборудование переправляли уже китайским клиентам.

Ключевую роль играли манипуляции с документами и оборудованием. Участники схемы оформляли фиктивные бумаги, создавая видимость готовности серверов к использованию в разрешенных юрисдикциях. Параллельно сотрудники заменяли серийные номера: их снимали с реальных устройств и переносили на поддельные корпуса, чтобы скрыть происхождение техники.

Следствие связывает эти операции с поставками на сумму около $2,5 млрд, в основном на базе архитектуры Hopper. В материалах дела фигурирует соучредитель компании И-Шян «Уолли» Лиау, которому приписывают осведомленность о происходящем.

