Global_Chronicles
Минюст США подозревает SuperMicro в контрабанде чипов NVIDIA в Китай на $2,5 млрд
Super Micro Computer заподозрили в контрабанде серверов с чипами NVIDIA в Китай

WCCFTech обратили внимание на претензии американских властей к Super Micro Computer: компанию подозревают в обходе экспортных ограничений при поставках оборудования с чипами NVIDIA. Речь идет о сложной схеме, в которой задействовали третьи страны и поддельные документы. По версии Министерства юстиции США, поставки начинались легально: серверы отправляли в страны Юго-Восточной Азии, где ограничения не действовали в полном объеме. Дальше цепочка менялась — оборудование переправляли уже китайским клиентам.

Изображение - ChatGPT

Ключевую роль играли манипуляции с документами и оборудованием. Участники схемы оформляли фиктивные бумаги, создавая видимость готовности серверов к использованию в разрешенных юрисдикциях. Параллельно сотрудники заменяли серийные номера: их снимали с реальных устройств и переносили на поддельные корпуса, чтобы скрыть происхождение техники.

Следствие связывает эти операции с поставками на сумму около $2,5 млрд, в основном на базе архитектуры Hopper. В материалах дела фигурирует соучредитель компании И-Шян «Уолли» Лиау, которому приписывают осведомленность о происходящем.

скриншот из видео @AsiaFinance

В NVIDIA заявили, что не поддерживают подобные поставки и соблюдают экспортные правила. Ситуация может усилить контроль за рынком и усложнить доступ к вычислительным ресурсам. Некоторые утверждают, что именно видео, размещенное @AsiaFinance в соцсети Х, привело к расследованию Министерства юстиции США.

#nvidia #китай #ии #контрабанда #экспортные ограничения #supermicro
Источник: wccftech.com
Популярные новости

Разработчики Cities Skylines II заявили, что переоценили возможности движка Unity
+
Эксперт протестировал GTX 1060 6 ГБ и RX 580 8 ГБ в ряде современных игр
4
Кроссовер K50 возрождённого бренда Volga представлен официально
1
Россия вышла на второе место среди стран G20 по доступности безлимитного интернета
4
На юге России фиксируют массовое появление присущих Африке и Азии агрессивных клещей Hyalomma
+
В США одобрили дизайн монеты с изображением Трампа в честь 250-летия страны
4
Crimson Desert протестировали на нескольких десятках видеокарт Nvidia и AMD
1
Известия: Иностранные смартфоны могут оказаться несовместимыми с российскими сетями 5G
6
РКН не справляется с блокировками — заблокированные сервисы периодически становятся доступными
3
XPPen анонсировала планшет Artist Pro 27 (Gen 2) для рисования на профессиональном уровне
+
Удачливый покупатель получил в посылке два эксклюзивных корпуса NZXT вместо заказанного одного
+
Карл Пей: эпоха мобильных приложений закончится — их заменит искусственный интеллект
+
Stellantis предложила детям придумать новый дизайн модели SRT
+
Минцифры опубликовала белый список из более чем 120 сервисов с доступом без мобильного интернета
+
В Боливии посреди острова на озере Титикака нашли поселение возрастом 5500 лет
+
Нейросеть Xiaomi MiMo V2 Pro превзошла Grok Илона Маска в тестах Artificial Analysis
+
Caviar показала лимитированные смартфоны с золотом и символикой ОАЭ по цене от $9 910 до $10 770
+
Volga возвращается на рынок с кроссовером K50 и запуском производства в 2026 году
1
Покупатель на eBay вернул продавцу GeForce RTX 5090 без GPU и видеопамяти
+
Крупное обновление игрового процесса CS2 может изменить механику стрельбы в игре
2

Популярные статьи

SSD стали очень дорогими в 2026 году — как я пытаюсь продлить им жизнь в своем игровом ПК
29
DLSS 5.0 и экономика деградации — как NVIDIA меняет рынок видеоигр
8
ИИ вместо творчества — почему DLSS 5.0 стал символом кризиса в игровой индустрии
12
Обзор бюджетных «умных» часов Haylou Solar Lite 2
2

Сейчас обсуждают

Phantom Lord
10:08
При нём ещё и АЭС нужно строить )))
SoftBank построит в США крупнейший в мире ЦОД с энергопотреблением до 10 ГВт
ALFik
10:04
Удержать пальцем это не показатель. А вот электр. характеристики - да.
Обзор накопителя WD Black SN7100 - новый король безбуферников за адекватные деньги
lighteon
08:49
Интересный момент. У меня 4650 со стоковым охладом разогревалась до 72 градусов и как порог в 70 преодолевала начинался небольшой пропуск кадров заметный реакцией. При установке более мощного кулера п...
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
Китя.
08:39
Сейчас Лизка нажрется в рот возьмёт. а потом Ляшки не бритые свои раздвинет.
ИИ вместо творчества — почему DLSS 5.0 стал символом кризиса в игровой индустрии
Bernigan
08:09
"Честный рендеринг" не существует. Графика в играх — это компромисс между качеством и производительностью. DLSS — просто новый инструмент. Те кто пишет про честный рендеринг просто не знают о чём гово...
ИИ вместо творчества — почему DLSS 5.0 стал символом кризиса в игровой индустрии
Various Artists
07:59
А чем max не подошёл?
В России из-за нестабильности Telegram начали активнее использовать электронную почту
rackshazz
07:31
Так на расстоянии в пределах 2000км так и есть уже. Зачастую самолет дешевле. Прсто с самолетами гемора больше для пассажира. Многие вообще летать боятся, их и бесплатно в самолет не затащишь.
В Минтрансе заявили о необходимости увеличения авиационной подвижности населения на 50% к 2030 году
tHE-CROWD
07:20
Кстати, для экономии ресурса SSD, еще может быть полезно отключение сжатия. Купили новый диск и поставили на него винду? Спокусились на росказни о экономии места? Поздравляю - ухлобыстали ресурс ваше...
SSD стали очень дорогими в 2026 году — как я пытаюсь продлить им жизнь в своем игровом ПК
tHE-CROWD
07:08
Несмотря на бесполезность файла подкачки в современных системах, нельзя отключать его полностью, поскольку его наличие требуется некоторым "закостенелым" сервисам. Для экономии ресурса основного SSD ...
SSD стали очень дорогими в 2026 году — как я пытаюсь продлить им жизнь в своем игровом ПК
ark-bak
07:07
Сидят на 3060/12Гб
Энтузиаст протестировал Crimson Desert на GeForce GTX 1060 с 3 и 6 ГБ видеопамяти
