Компания вслед за ASUS вынуждена увеличивать выпуск материнских плат под память DDR4 вместо более современной DDR5

Генеральный директор MSI Хуан Цзиньцин (Jinqing Huang) в интервью Money UDN заявил, что текущий дефицит видеокарт на рынке напрямую связан с действиями NVIDIA. По его словам, компания недопоставляет партнерам около 20% графических процессоров от запланированных объемов. NVIDIA сейчас переориентировала свои производственные мощности на выпуск чипов для систем искусственного интеллекта, которые приносят больше денег.

Цзиньцин прогнозирует, что из-за этой ситуации цены на игровую продукцию MSI могут вырасти на 15–30%, а весь рынок ПК в ближайшее время сократится на 10–20%. Розничные продавцы уже фиксируют падение спроса — например, немецкая Mindfactory сообщает о серьезном снижении продаж графических ускорителей.

Проблемы с поставками касаются не только GPU, но и оперативной памяти нового стандарта DDR5. Поэтому производители материнских плат вынуждены адаптироваться. Ранее ASUS объявила об увеличении выпуска плат под DDR4. Теперь к ней присоединяется MSI: Цзиньцин подтвердил, что компания заключила долгосрочные контракты на поставку памяти и перенаправила часть мощностей на производство продуктов для более старого стандарта.