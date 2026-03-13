Аналитическая компания IDC опубликовала обновленный прогноз по рынку ПК. Согласно документу, отрасль ждут серьезные трудности из-за дефицита памяти и внешних факторов.

По прогнозу, падение поставок может составить 11,3% уже в этом году, что значительно хуже предыдущих оценок. Вице-президент IDC Райан Рейт (Ryan Reith) заявил, что наложение отраслевых и геополитических событий делает принятие решений и даже выживание в некоторых секторах практически невозможным.

Производители поднимают цены. Средняя стоимость ПК растет, но общая выручка рынка увеличится лишь на 1,6% — до 274 миллиардов долларов. В IDC отмечают, что эра бюджетных компьютеров заканчивается.

Дефицит DRAM сохранится минимум до 2027 года. Аналитик Джитеш Убрани (Jitesh Ubrani) подчеркивает: рынок не вернется к ценам 2025-го, отрасль ждет новая реальность с более высокими ценами и сниженным спросом. Производители уже повышают цены и упрощают характеристики устройств, пытаясь компенсировать рост затрат.