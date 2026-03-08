Сайт Конференция
Блоги
Global_Chronicles
Apple рассматривает 3D-печать алюминия для Apple Watch и iPhone
Издание WCCFTech со ссылкой на Марка Гурмана из Bloomberg сообщает о планах Apple внедрить 3D-печать алюминиевых корпусов. Технологию сначала опробуют на Apple Watch, а потом могут перенести и на iPhone.

Новый MacBook Neo за $599 удивил многих не только ценой, но и способом производства корпуса. Apple применила здесь новую технологию, которая позволяет экономить алюминий. Следующий этап — переход к 3D-печати алюминия, о чем рассказал журналист Марк Гурман (Mark Gurman) в рассылке Power On.

 

Изображение - Gemini

MacBook Neo стал одним из первых примеров нового производственного процесса. Apple оптимизировала обработку алюминия и уменьшила количество сырья, которое уходит на корпус ноутбука.

Теперь инженеры компании изучают более радикальный вариант — печать алюминиевых деталей на 3D-принтерах. Apple уже применяет похожую технологию для титана. Ее используют при выпуске Apple Watch Ultra.

На первом этапе компания планирует печатать алюминиевые корпуса для Apple Watch. Масштаб пока остается ограниченным. Apple хочет проверить эффективность процесса и оценить экономию при серийном производстве.

Если технология покажет стабильные результаты, ее могут расширить и на другие устройства. В числе возможных кандидатов называют будущие модели iPhone. Главная цель такого подхода — сократить расход материалов и снизить стоимость компонентов при выпуске миллионов устройств.

#apple #apple watch #3d-печать #алюминий #macbook neo
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

IRanPast
20:34
На второй дошик зарабатываешь для жены в честь 8 марта?
«Адское пламя», «Одна миля», «Рыцарь семи королевств»: обзор новинок кинематографа
swr5
20:33
я думал, что они термоядерные заряды позади корабля будут сбрасывать и их взрывы будут разгонять корабль за счет давления на парус.
Американские учёные разработали фотокристаллический световой парус для полетов к другим звёздам
Vergo
20:25
Кое-что все-таки дошло. Не буду перечислять здесь все таинственные, загадочные артефакты прошлого, ставящие в тупик современных ученых. Их много, очень много. Древние люди были, как минимум, не глупее...
Багдадская батарея заработала спустя 2000 лет благодаря старому припою
Евгений Шрайнер
20:17
В теории квадратный метр такого паруса под стоваттным лазером разгонит аппарат до сотен метров в секунду всего за час какая же бредятина. Сам парус может быть. А аппарат какого веса, какой вообще аппа...
Американские учёные разработали фотокристаллический световой парус для полетов к другим звёздам
deema35
19:43
Очень интересный шаг. Ведь деньги заплатили покупатели продукции в виде более высокой цены устройств. А обратно теперь эти деньги получит Nintendo.
Nintendo подала иск к правительству США о возмещении пошлин, уплаченных из-за тарифов Трампа
artemuss1990
19:26
Петух сраный
Дженсен Хуанг назвал дефицит памяти большим благом для NVIDIA
Djereli
19:18
В каком месте антирейтинг если по дорогам устроили хаус из знаков, неправильных разметок трассы и направлений.
Москва и Подмосковье возглавили антирейтинг регионов России по количеству нарушителей ПДД
IRanPast
18:49
Куртка своим DLSS убивает графику!
Дженсен Хуанг назвал дефицит памяти большим благом для NVIDIA
Дмитрий Бабенко
18:17
Отвечу тебе спустя 3 года, арктик такая же помойка, через 3 года одна вода умерла которая под малыми нагрузками, через 1 год умерла которая под большими, все так же забито в каналах
О выходе из строя недорогих СЖО по окончании гарантийного срока
vitya76
18:17
Полотер снова с новым ником припрется
«Зараза», «Убежище», «В поисках живых»: краткий обзор новых фильмов (субъективно)
