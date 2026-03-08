Издание WCCFTech со ссылкой на Марка Гурмана из Bloomberg сообщает о планах Apple внедрить 3D-печать алюминиевых корпусов. Технологию сначала опробуют на Apple Watch, а потом могут перенести и на iPhone.

Новый MacBook Neo за $599 удивил многих не только ценой, но и способом производства корпуса. Apple применила здесь новую технологию, которая позволяет экономить алюминий. Следующий этап — переход к 3D-печати алюминия, о чем рассказал журналист Марк Гурман (Mark Gurman) в рассылке Power On.

MacBook Neo стал одним из первых примеров нового производственного процесса. Apple оптимизировала обработку алюминия и уменьшила количество сырья, которое уходит на корпус ноутбука.

Теперь инженеры компании изучают более радикальный вариант — печать алюминиевых деталей на 3D-принтерах. Apple уже применяет похожую технологию для титана. Ее используют при выпуске Apple Watch Ultra.

На первом этапе компания планирует печатать алюминиевые корпуса для Apple Watch. Масштаб пока остается ограниченным. Apple хочет проверить эффективность процесса и оценить экономию при серийном производстве.

Если технология покажет стабильные результаты, ее могут расширить и на другие устройства. В числе возможных кандидатов называют будущие модели iPhone. Главная цель такого подхода — сократить расход материалов и снизить стоимость компонентов при выпуске миллионов устройств.