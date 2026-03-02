Директор управления веб-разработки университета «Синергия» Артем Аксянов в интервью агентству «Прайм» рассказал об опасностях смены мобильного номера.

Директор управления веб-разработки университета «Синергия» рассказал ПРАЙМ, что операторы возвращают номера в оборот после «карантина», который длится до полугода. При этом телефон давно стал идентификатором для банков, госуслуг и рабочих сервисов, поэтому передача номера другому человеку создает прямые риски.

Может быть интересно

Изображение - ChatGPT

Главная опасность касается прежнего владельца. Если человек не отвязал номер от аккаунтов, новый абонент получает возможность запросить восстановление пароля. Код придет уже ему. Дальше все зависит от его действий: можно лишиться профиля в соцсети или доступа к банковскому приложению.

Ситуацию осложняют утечки баз данных. Зная номер, злоумышленники проверяют, к каким сервисам он привязан, и пытаются использовать эту информацию.

Для нового владельца угроз меньше. Обычно речь идет о звонках коллекторов, сообщениях из чужих чатов или случайных кодах подтверждения. Это скорее неудобство.

Аксянов советует заранее составить список сервисов, где использовался номер, перепривязать его в настройках и проверить двухфакторную аутентификацию. Перед окончательным отказом от номера нужно убедиться, что все важные аккаунты уже привязаны к другому номеру телефона.