Global_Chronicles
ПРАЙМ: Эксперт Артем Аксянов предупредил о рисках при смене номера мобильного телефона
Директор управления веб-разработки университета «Синергия» Артем Аксянов в интервью агентству «Прайм» рассказал об опасностях смены мобильного номера.

Директор управления веб-разработки университета «Синергия» рассказал ПРАЙМ, что операторы возвращают номера в оборот после «карантина», который длится до полугода. При этом телефон давно стал идентификатором для банков, госуслуг и рабочих сервисов, поэтому передача номера другому человеку создает прямые риски.

Главная опасность касается прежнего владельца. Если человек не отвязал номер от аккаунтов, новый абонент получает возможность запросить восстановление пароля. Код придет уже ему. Дальше все зависит от его действий: можно лишиться профиля в соцсети или доступа к банковскому приложению.

Ситуацию осложняют утечки баз данных. Зная номер, злоумышленники проверяют, к каким сервисам он привязан, и пытаются использовать эту информацию.

Для нового владельца угроз меньше. Обычно речь идет о звонках коллекторов, сообщениях из чужих чатов или случайных кодах подтверждения. Это скорее неудобство.

Аксянов советует заранее составить список сервисов, где использовался номер, перепривязать его в настройках и проверить двухфакторную аутентификацию. Перед окончательным отказом от номера нужно убедиться, что все важные аккаунты уже привязаны к другому номеру телефона.

#артем аксянов #прайм #смена номера телефона
Источник: 1prime.ru
