OpenAI согласилась стать крупнейшим покупателем нового процессора NVIDIA, интегрирующего технологию Groq.

OpenAI последние месяцы искала замену чипам NVIDIA для одной конкретной задачи — быстрой обработки пользовательских запросов. Но теперь, как сообщает WCCFTech со ссылкой на WSJ, OpenAI сделала выбор в пользу нового гибридного решения от NVIDIA. Речь о процессоре, который объединит архитектуру NVIDIA с наработками Groq.

Новый чип ориентирован на инференцию — этап работы нейросети, когда она генерирует ответы. Текущие решения NVIDIA, по данным источников, не всегда справлялись с этой задачей достаточно быстро. OpenAI даже вела переговоры с альтернативными производителями. Но теперь компания меняет стратегию.

В конце января OpenAI объявила о привлечении инвестиций в размере 110 миллиардов долларов от NVIDIA, SoftBank и Amazon. В компании назвали эти средства необходимыми для поддержания развития искусственного интеллекта и обеспечения вычислительных мощностей. Новое соглашение с NVIDIA-Groq, видимо, станет одним из направлений расходования этих денег. OpenAI уже зарезервировала под новые чипы 3 ГВт мощностей, что делает ее крупнейшим заказчиком процессора.

Анонс нового чипа ожидается на конференции GTC 2026, которая пройдет в первых числах марта.