Компания Apple сообщила, что iPhone и iPad одобрили для работы с секретной информацией стран НАТО.

Немецкое ведомство по информационной безопасности (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI) больше года изучало, насколько хорошо защищены iPhone и iPad. Специалисты проверяли шифрование, биометрию, механизмы защиты памяти и многое другое, в итоге допустив данные продукты Apple. Теперь это решение распространили на весь Североатлантический альянс.

Изображение - screenrant.com

Apple закладывает механизмы безопасности на этапе проектирования процессоров и операционной системы. Шифрование работает на аппаратном уровне, Face ID защищает доступ к устройству, контроль целостности памяти не позволяет постороннему коду внедряться в систему. Все эти технологии доступны на любом iPhone или iPad без дополнительных настроек.

BSI провела полный цикл испытаний. Технические оценки, нагрузочное тестирование, анализ уязвимостей. Ведомство подтвердило: встроенные механизмы безопасности Apple соответствуют стандартам НАТО. Президент BSI Клаудия Платтнер (Claudia Plattner) отметила, что сертификация стала возможной благодаря глубокому аудиту платформы.

Вице-президент Apple Иван Крстич (Ivan Krstić) обратил внимание: обычно защищенные устройства разрабатывают штучно для правительств и крупных корпораций, вкладывая огромные средства в индивидуальные решения. В случае с iPhone те же технологии защиты получают миллионы обычных людей. И теперь эти механизмы официально признаны на уровне международного альянса.