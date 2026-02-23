Издание GizmoChina сообщает о глобальном запуске трекера Xiaomi Tag. Компания представит устройство 28 февраля на выставке MWC 2026 в Барселоне вместе с Xiaomi 17 Ultra и другими новинками.

Xiaomi официально объявила дату выхода своего Bluetooth-трекера на глобальный рынок. Xiaomi Tag покажут 28 февраля на выставке Mobile World Congress в Барселоне. На том же мероприятии компания планирует представить смартфон Xiaomi 17 Ultra, наушники Redmi Buds 8 Pro и ультратонкий внешний аккумулятор.

Трекер весит 10 граммов при толщине 7,2 мм. Питание — от батарейки-таблетки CR2032, заряда хватит примерно на год. Устройство поддерживает две сети поиска: «Найти меня» от Apple и аналогичную экосистему от Google, что обеспечивает совместимость с iOS и Android. Для связи используются Bluetooth 5.4 и NFC. Технология сверхширокополосной связи UWB в текущей версии отсутствует, но Xiaomi готовит модель с UWB на будущее.

До официального анонса трекер уже засветился у европейских ритейлеров. По данным утечек, цена одного устройства составит €17,99 (₽1624). Комплект из четырех штук обойдется в €59,99 (₽5416). Это дешевле прямых конкурентов — Apple AirTag, Moto Tag и Samsung Galaxy SmartTag. Xiaomi делает ставку на бюджетных пользователей, которым нужно надежное отслеживание вещей без переплат.

