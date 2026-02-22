Сайт Конференция
Global_Chronicles
12-ядерный ARM‑чип Moore Threads способен стать китайской альтернативой Intel, AMD и Qualcomm
Китайская компания Moore Threads анонсировала новый ARM-процессор для ноутбуков. Мощный чип может стать реальной альтернативой традиционным решениям Intel, AMD и Qualcomm.

Издание Videocardz обратило внимание на объявление на китайской розничной платформе и в официальном магазине Moore Threads: компания начала продажи ноутбука под собственным брендом. Производитель, который до этого занимался выпуском дискретных видеокарт, собрал устройство на базе своей SoC с архитектурой ARM. Речь идет о попытке создать конкурента решениям Intel, AMD и Qualcomm как минимум на локальном рынке.

В основе MTT AIBOOK лежит процессор под названием «Yangtze» с 12 ядрами ARMv8. Максимальная частота — 2,65 ГГц. Вместе с вычислительными ядрами в чип встроили графику на архитектуре MUSA и NPU мощностью 50 TOPs. По этому показателю нейроблок сопоставим с актуальными процессорами AMD серии Strix Point.

Набор остальных компонентов выглядит солидно. Ноутбук получил 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 2,8К и частотой 120 Гц, 32 ГБ унифицированной памяти LPDDR5X и твердотельный накопитель на 1 ТБ. Корпус металлический, батарея на 70 Вт•ч, вес — полтора килограмма. В комплекте идет 100-ваттный блок питания и док-станция с USB-C.

Есть нюанс с операционной системой. Windows запускается здесь только через виртуализацию — нативной поддержки нет. Производитель предлагает использовать собственную ОС AIOS на базе Linux. Вопрос, насколько это ограничит аудиторию устройства, остается открытым. Пока что это нишевый продукт для тех, кто готов разбираться с альтернативными платформами.

*  все фото издания Videocardz

#amd #intel #китай #qualcomm #arm #процессор #ноутбук #moore threads #videocardz #mtt aibook
Источник: videocardz.com
