Global_Chronicles
WCCFTech: Оверклокер Splave довел частоту бюджетной видеокарты AMD Radeon RX 9060 XT до 4,7 ГГц
Известный оверклокер Splave установил новый мировой рекорд по разгону частоты видеокарты Radeon RX 9060 XT.

В оверклокинге обновили рекорд, который держался несколько лет. Бюджетная видеокарта AMD с охлаждением жидким азотом показала частоту выше, чем удавалось получить на любых других дискретных видеокартах раньше. 

Изображение - AMD / WCCFTech

До сих пор в истории числились всего два официальных рекорда с частотой выше 4 ГГц. Первый принадлежал оверклокеру Splave — он разогнал GeForce RTX 4090. Второй установил SkatterBencher на интегрированной графике процессора Arrow Lake. Теперь оба достижения переписаны.

В офисе AMD в Маркхэме Splave разогнал Radeon RX 9060 XT до 4,769 ГГц. Для сравнения: референсная версия карты работает в режиме Boost на частоте 3,13 ГГц. Разница почти в 1,6 ГГц. Сам Splave рассчитывал выжать 4,4-4,5 ГГц, и в итоге подобрался к заветным 5 ГГц ближе, чем кто-либо прежде.

С воздушным или жидкостным охлаждением эта же карта берет планку 3,3-3,5 ГГц. Азот позволяет уйти далеко за 4 ГГц, но держать такую частоту долго невозможно. Поэтому подобные эксперименты остаются уделом энтузиастов, а не рядовых пользователей. Сам факт, что бюджетная модель Radeon RX 9060 XT достигла частоты 4,769 ГГц, многих удивил.

#amd #разгон #оверклокинг #radeon rx 9060 xt #мировой рекорд #жидкий азот #splave
Источник: wccftech.com
