В России появился ГОСТ на бананы, поступающие в розничную торговлю. Новый стандарт регулирует критерии качества плодов и их сортировку по степени зрелости.

В России впервые появился государственный стандарт для бананов. Документ вступает в силу в марте и будет регулировать качество фруктов, которые завозят в страну для розничной продажи.

Изображение - ChatGPT

Может быть интересно

Согласно новому ГОСТу, ввозить можно только зеленые и светло-зеленые плоды , чтобы созревать уже в России. При разрезании банана должен выделяться сок молочного цвета, а аромат должен быть похож на запах огурца.

Размеры плодов также регламентированы строгими рамками. Длина банана должна составлять не менее четырнадцати сантиметров. В одной связке должно быть не менее трёх плодов. Допускается наличие одного вырезанного банана при условии, что его плодоножка сохранила зелёный цвет.

В Росстандарте пояснили: ГОСТ имеет рекомендательный статус, как большинство подобных документов. Пока стандарт служит ориентиром для импортеров и торговых сетей.