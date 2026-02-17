Издание 9to5Mac сообщает, что Apple официально подтвердила дату первого в 2026 году мероприятия - «Special Apple Experience».

Издание 9to5Mac сообщило, что компания Apple готовится к первому крупному мероприятию 2026 года. «Special Apple Experience» назначено на 4 марта, и оно станет платформой для представления нескольких новых устройств, включая обновленные MacBook и Studio Display. Время старта мероприятия — 17:00 по МСК.

Apple держит детали под замком, но недавние утечки дают представление о грядущих обновлениях. MacBook Pro получит новые чипы M5 Pro и M5 Max, а MacBook Air в 13- и 15-дюймовых версиях будет оснащён процессором M5. iPad и iPad Air также обновят свои чипсеты до A18 и M4 соответственно.

Главным акцентом станет Studio Display 2 с Mini LED-панелью, частотой обновления 90–120 Гц, поддержкой HDR и встроенным чипом A19. Новые MacBook, включая более доступную версию, получат процессор A18 Pro и, вероятно, новые цвета, которых нет у текущих моделей. iPhone 17, как сообщают источники, получит встроенный MagSafe, чип A19, 18-мегапиксельную фронтальную камеру и, возможно, OLED-дисплей с технологией Dynamic Island.