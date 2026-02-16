GizmoChina сообщает, что Apple вышла за рамки обсуждения концепции складного телефона-раскладушки. Компания провела внутреннее тестирование устройства, которое называют iPhone Flip.

Apple продолжает экспериментировать со складными конструкциями. После сообщений о подготовке к выпуску iPhone Fold в формате книжки появилась информация о тестировании другого форм-фактора — раскладушки.

Фото издания GizmoChina

По данным источников в цепочке поставок, компания уже провела внутренние испытания устройства. Речь идет о модели с вертикальным складыванием, которую часто называют iPhone Flip. При этом окончательного решения о запуске в производство пока нет.

Как отмечает GizmoChina, ранее отраслевые аналитики указывали, что Apple изучает квадратный форм-фактор с откидной крышкой. Тестирование прототипов подтверждает: компания рассматривает несколько направлений, прежде чем определиться со стратегией.

Эксперты предполагают, что iPhone Flip ориентируют на пользователей, которым важна портативность и компактность. В сложенном виде такое устройство занимает меньше места по сравнению с моделью в форме книги.

По прогнозам, запуск раскладушки может состояться примерно в 2027 году.