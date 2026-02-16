TweakTown сообщает о финансовых результатах Corsair за 2025 год. Компания показала двузначный рост выручки и называет главным драйвером успеха свой сегмент памяти и компонентов для ПК.

Corsair подвела итоги 2025 финансового года и, судя по цифрам, год выдался удачным. Выручка компании подскочила на 12%, а прибыль и вовсе прибавила 30%. В своем отчете производитель четко обозначил, за счет чего удалось достичь таких показателей.

Главным локомотивом роста стал сегмент памяти и компонентов. Corsair закрепила за собой статус лидера американского рынка по продаже оперативки (как DDR4, так и DDR5), блоков питания и систем охлаждения. Продажи DRAM взлетели на 24%, и это не случайность.

Может быть интересно

В компании сумели обойти проблемы с полупроводниками, которые последние годы лихорадили всю отрасль. Corsair наладила поставки так, чтобы закрыть «устойчивый мировой спрос» на свою продукцию. Финансовый директор Гордон Маттингли (Gordon Mattlingly) пояснил: ставку сделали на стратегические запасы, и это сработало. В 2026 году компания планирует сохранить темп.

Параллельно Corsair готовит новинки. На CES 2026 анонсировали клавиатуру Galleon со встроенным Elgato Stream Deck. Так что память памятью, но про геймеров и стримеров в компании тоже не забывают.

* все фото издания TweakTown