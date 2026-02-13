ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal сообщает, что американские таможенники сбили несколько воздушных шаров экспериментальным лазерным оружием, перепутав их с беспилотниками мексиканского наркокартеля.

The Wall Street Journal раскрыл детали необычного инцидента, который произошел в небе над Техасом. Сотрудники Таможенно-пограничной службы США (CBP) применили секретную лазерную систему, чтобы сбить объекты, которые они приняли за дроны мексиканских наркоторговцев. Проблема в том, что это оказались обычные воздушные шары.

Речь идет об экспериментальной установке Locust, которую разработала компания AeroVironment. Система настолько секретная, что Пентагон только в прошлом месяце дал добро на ее передачу пограничникам — оружие разместили на базе Форт-Блисс в Эль-Пасо. Перед применением CBP уведомила авиационных регуляторов о своих планах, на что те ответили категорическим отказом: лазер, по их мнению, создает неприемлемые риски для пассажирских самолетов.

Пограничники проигнорировали запрет и применили установку против неопознанных объекты, приняв их за беспилотники, с помощью которых мексиканские картели перевозят наркотики.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) выпустило уведомление о закрытии воздушного пространства над Эль-Пасо и большей частью юга Нью-Мексико сроком на 10 дней. Ни Белый дом, ни Пентагон, ни Министерство внутренней безопасности о таком решении заранее не знали — для всех оно стало сюрпризом.