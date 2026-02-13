Китайские регулирующие органы представили обновленную версию стандарта безопасности GB 11557, который регламентирует защиту водителя от травм при ударе о рулевое колесо. Главное изменение касается так называемых полурулей — неполных рулевых колес, которые стали популярны в некоторых электромобилях. CarNewsChina изучил документ и выяснил, почему от них решено отказаться.
Источник: Autohome
Действующий стандарт не меняли больше десяти лет, и за это время на дорогах появилось много машин с необычными рулями — например, срезанными сверху или напоминающими штурвал. Но статистика ДТП, которую приводит издание Autohome, показывает, что почти половина травм водителей связаны именно с рулевым управлением. Традиционный круглый руль при лобовом ударе дает большую площадь для распределения нагрузки, а полукруглый позволяет телу проскальзывать и биться о детали приборной панели.
Новый стандарт ужесточает требования сразу по нескольким направлениям. Во-первых, он вводит испытания на удар в десяти точках обода — включая самые слабые и не имеющие опоры участки. Если у руля нет верхней части, эти точки просто отсутствуют физически, а значит, пройти проверку он не сможет.
Во-вторых, документ прямо запрещает разлет твердых фрагментов при срабатывании подушки безопасности. У полурулей кожухи и опорные конструкции часто имеют сложную форму, и при раскрытии подушки они ведут себя непредсказуемо — это трудно подтвердить даже скоростной съемкой.
Кроме нормативных проблем, есть и жалобы от водителей. В отличие от болидов Формулы-1, где руль почти не вращается вокруг оси, обычные машины требуют активного перехвата руками при парковке или развороте. Пользователи жалуются, что срезанные рули неудобно крутить одной рукой, а еще они случайно задевают экраны на панели.
Новый стандарт вступит в силу с 1 января 2027 года. Все новые модели должны будут соответствовать ему с этой даты, а уже сертифицированным машинам дадут около года на доработку конструкции.