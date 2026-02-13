CarNewsChina сообщает, что Министерство промышленности Китая опубликовало проект нового стандарта безопасности, который запрещает использование полурулевого управления.

Китайские регулирующие органы представили обновленную версию стандарта безопасности GB 11557, который регламентирует защиту водителя от травм при ударе о рулевое колесо. Главное изменение касается так называемых полурулей — неполных рулевых колес, которые стали популярны в некоторых электромобилях. CarNewsChina изучил документ и выяснил, почему от них решено отказаться.

Источник: Autohome

Действующий стандарт не меняли больше десяти лет, и за это время на дорогах появилось много машин с необычными рулями — например, срезанными сверху или напоминающими штурвал. Но статистика ДТП, которую приводит издание Autohome, показывает, что почти половина травм водителей связаны именно с рулевым управлением. Традиционный круглый руль при лобовом ударе дает большую площадь для распределения нагрузки, а полукруглый позволяет телу проскальзывать и биться о детали приборной панели.

Новый стандарт ужесточает требования сразу по нескольким направлениям. Во-первых, он вводит испытания на удар в десяти точках обода — включая самые слабые и не имеющие опоры участки. Если у руля нет верхней части, эти точки просто отсутствуют физически, а значит, пройти проверку он не сможет.

Во-вторых, документ прямо запрещает разлет твердых фрагментов при срабатывании подушки безопасности. У полурулей кожухи и опорные конструкции часто имеют сложную форму, и при раскрытии подушки они ведут себя непредсказуемо — это трудно подтвердить даже скоростной съемкой.

Кроме нормативных проблем, есть и жалобы от водителей. В отличие от болидов Формулы-1, где руль почти не вращается вокруг оси, обычные машины требуют активного перехвата руками при парковке или развороте. Пользователи жалуются, что срезанные рули неудобно крутить одной рукой, а еще они случайно задевают экраны на панели.

Новый стандарт вступит в силу с 1 января 2027 года. Все новые модели должны будут соответствовать ему с этой даты, а уже сертифицированным машинам дадут около года на доработку конструкции.