Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил о запуске проекта по обучению нейросети «ГигаЧат» татарскому языку.

Сбер расширяет языковые возможности своей нейросети «ГигаЧат». Александр Ведяхин, первый зампред правления банка, в ходе визита в Казань объявил: искусственный интеллект осваивает татарский язык. Проект реализуют в партнерстве с Академией наук Татарстана, которая предоставила материалы для обучения.

@Suriyawut Suriya/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы научить нейросеть понимать и отвечать по-татарски, специалисты собрали базу текстов: книги, газеты, учебники. Сейчас модель проходит обучение, разработчики постепенно улучшают качество ее работы.

Ведяхин объяснил выбор татарского языка двумя причинами. Во-первых, жители республики активно пользуются «ГигаЧатом» на русском. Во-вторых, среди всех национальных языков России татарский стал одним из приоритетных для внедрения. По его словам, технологии ИИ помогают сохранять языки для будущих поколений и беречь культурное наследие.

Вице-президент Академии наук Татарстана Айрат Хасьянов добавил, что проект важен не только для цифровизации услуг и документооборота на татарском, но и для сохранения культурной идентичности. Молодое поколение, привыкшее к новым технологиям, сможет общаться с нейросетью на родном языке, не теряя связь с традициями.