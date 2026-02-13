Издание TweakTown сообщает, что компания COLORFUL анонсировала две модели ноутбуков линейки EVOL P15 на видеокартах GeForce RTX 50-й серии.

Производитель комплектующих и ноутбуков COLORFUL решил обновить линейку мобильных устройств для игр и работы с графикой. Издание TweakTown изучило спецификации двух новых моделей EVOL P15, которые должны появиться в продаже до конца марта 2026 года.

Carbon Grey — версия с процессором Intel Core i7-14650HX, видеокартой GeForce RTX 5060 и QHD-экраном 2560x1440 при 165 Гц. Cloud White — модель попроще: Intel Core i5-13420H, GeForce RTX 5050 и FHD-дисплей 1920x1080 с частотой 144 Гц.

При этом обе модели получили по 8 ГБ видеопамяти, 16 ГБ оперативки DDR5 и твердотельный накопитель на 512 ГБ. Производитель добавил дополнительный слот M.2 — расширить хранилище можно без замены штатного SSD.

Экраны у обеих — 15,6 дюйма, IPS, со стопроцентным охватом sRGB. Разница только в разрешении и герцовке. Старшая четче и плавнее, младшая — рабочий стандарт для большинства игр.

За охлаждение отвечает фирменная Ice Cooling. У Carbon Grey два вентилятора и пять тепловых трубок, у Cloud White — четыре. С учетом теплопакета RTX 5060 запас по охлаждению не лишний.

В дизайне корпуса угадываются футуристические детали, но в целом стиль ближе к индустриальному — строгие линии, минимум лишнего. Подсветка корпуса приглушенная, клавиатура при этом с RGB. Выглядит так, будто COLORFUL хотела угодить и геймерам, и тем, кто просто работает за ноутбуком и не хочет привлекать внимание.

В комплекте идут предустановленная Windows 11 Home и пакет WPS Office — совместимый с форматами Word, Excel и PowerPoint и позиционируемый как альтернатива продукту Microsoft. Релиз запланирован на первый квартал 2026 года. Цены пока не известны.

* все фото издания TweakTown