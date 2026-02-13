Доктор психологических наук Сюзан Альберс рассказала, почему люди так боятся пятницы 13-го

Доктор психологических наук Сюзан Альберс (Susan Albers) из США поделилась своими мыслями о пятнице 13-го. Она утверждает: сами люди делают этот день неблагополучным, потому что ждут от него проблем. РИА Новости привело основные тезисы психолога.

Культурные стереотипы сработали безотказно. Общество десятилетиями закрепляло за этой датой репутацию несчастливого дня, и многие люди усвоили эту установку. Человек уже с утра напряжен, он сканирует пространство в поисках угрозы — и находит ее. Разбитая тарелка, резкий звонок, опоздание на автобус становятся подтверждением: день действительно плохой.

Исследования показывают: в пятницу 13-го люди чаще отказываются от поездок, переносят встречи, сидят дома. Люди откладывают важные шаги, сами не осознавая, что действуют под диктовку суеверия.

Суеверия сильнее давят на тех, кто уже вымотан. Недосып, хроническая усталость, проблемы на работе — все это усиливает тревогу. Человек попадает в ловушку: чем больше он боится, тем выше шанс ошибиться.

Альберс советует не бороться со страхом, а просто жить по расписанию. Еда, сон, прогулка — привычные ритуалы успокаивают нервную систему лучше, чем попытки переубедить себя. Организм помнит: если день прошел обычно, значит, ничего страшного не случилось.

Боязнь числа 13 настолько распространена, что получила научное название — трискайдекафобия. В США за 12-м этажом жилых домов нередко сразу идет 14-й. Суеверия и страх, порожденный ими, сильнее арифметики.