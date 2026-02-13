Телеграм-канал «Вестник Киберполиции России» опубликовал разбор схемы, в которой злоумышленники выдают себя за руководителей регионов.

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России совместно с проектом Объясняем.рф выпустило предупреждение о новой волне обмана в мессенджерах. В ведомстве заметили: теперь мошенники не ограничиваются ролями рядовых сотрудников, а создают фальшивые аккаунты первых лиц регионов. Подробности схемы опубликовали в официальном телеграм-канале .

Злоумышленники подделали аккаунты главы Ярославского муниципального округа Алексея Михайлова и мэра Рязани Бориса Ясинского. В ход пошли дипфейки — синтезированные нейросетями ролики, где чиновники якобы говорят и жестикулируют. От настоящих видео такие отличить на глаз почти невозможно.

Масштаб такого рода мошенничества нешуточный. За девять месяцев минувшего года специалисты выявили в 4,1 раза больше дипфейков, чем за весь 2024-й. И почти восемь из десяти подделок используют образы представителей власти. Аккаунты мошшенников блокируют, но поток не иссякает.

В УБК МВД России напоминают: вероятность, что мэр или губернатор обратится к вам в Telegram с личного номера, стремится к нулю. Любую информацию от якобы должностных лиц необходимо перепроверять — только через официальные каналы вроде Госуслуг или ведомственной почты.

Признаки обмана старые, но их игнорируют. Вас торопят с решением, пугают уголовным преследованием, предлагают «связаться с ФСБ». Видеозвонок идет с помехами, и мошенники ссылаются на плохую связь. Финал стандартный: просят перевести финансы, продиктовать код из сообщения или раскрыть персональные данные. Здесь диалог нужно заканчивать.