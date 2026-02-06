Ажиотажный спрос на мощности для ИИ теперь напрямую влияет на рынок процессоров. Дефицит серверных чипов Intel и AMD привел к росту цен и задержкам поставок в Китае более чем на шесть месяцев.

Бум искусственного интеллекта создал неожиданную проблему для всей полупроводниковой отрасли. Как сообщает WCCFTech со ссылкой на Reuters, погоня за ИИ-мощностями спровоцировала острый дефицит серверных процессоров, от которого уже страдают крупные заказчики и рискуют пострадать обычные пользователи.

Изображение издания WCCFTech

Корпорации вроде гипермасштабирующих операторов связи активно меняют старое оборудование, наращивая парк серверов. Этот ажиотаж и вызвал кризис. Сроки поставок ключевых серверных процессоров Intel в Китае, например, растянулись больше чем на полгода. Цены вслед за этим полезли вверх. У AMD дела обстоят не лучше — ее производитель, TSMC, завален аналогичными заказами.

Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан прямо заявил, что компания физически не успевает удовлетворять спрос крупнейших клиентов. Приоритеты ясны: корпоративные заказы сейчас важнее.

И тут начинается самое неприятное для рядового покупателя. Логика подсказывает, что Intel и AMD будут в ущерб другим линейкам наращивать выпуск именно дорогих серверных чипов. Это прямой путь к дефициту и подорожанию процессоров для обычных компьютеров. Сценарий, знакомый по ажиотажу вокруг видеокарт, грозит повториться. Фактически, за развитие ИИ сейчас может заплатить своей доступностью весь рынок персональных компьютеров.