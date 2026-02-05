WCCFTech сообщает о слухах, согласно которым Apple может анонсировать свой новый смартфон уже в ближайшие дни.

В сеть просочилась новая информация о предполагаемом плане Apple по выпуску смартфона. Источник WCCFTech сообщает, что компания может объявить о бюджетной модели iPhone 17e уже 19 февраля, хотя такой день недели для анонса выглядит нетипичным.

Изображение Wccftech

Информация, как отмечает издание, исходит из кругов, связанных с производством аксессуаров. Датой возможного пресс-релиза называют 19 февраля — это четверг. Для Apple такая практика нехарактерна, поэтому WCCFTech призывает читателей отнестись к этим данным скептически.

Однако слухи о скором запуске устройства выглядят правдоподобно на фоне более ранних утечек. Сообщалось, что бюджетная модель должна появиться вскоре после выставки CES 2026, которая прошла в январе. Это косвенно указывает на то, что массовое производство устройства уже может идти полным ходом.

Согласно слухам, iPhone 17e получит 6,1-дюймовый OLED-экран с технологией LTPS, но частоту обновления оставят на уровне 60 Гц. Основным визуальным изменением станет отказ от «челки» в пользу Dynamic Island, что унифицирует дизайн всей линейки.

Смартфон, по данным источников, будет работать на чипе Apple A19, который окажется на 5-10% производительнее процессора A18 в iPhone 16e. В числе других ожидаемых характеристик — модем серии C1, магнитная беспроводная зарядка и основная 48-мегапиксельная камера.

Цену, как предполагают, сохранят на уровне iPhone 16e — $599, но базовый объем памяти может увеличиться до 256 ГБ.