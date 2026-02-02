TSMC уже несколько кварталов подряд наращивает планы по расширению

Согласно публикации WCCFTech, глава NVIDIA дал понять, что текущих масштабов производства ведущего контрактного производителя недостаточно. Дженсен Хуанг в интервью тайваньским СМИ прямо связал будущие потребности своей компании в чипах, с необходимостью беспрецедентного расширения мощностей TSMC.

Хуанг заявил, что производственные мощности TSMC могут вырасти более чем на 100% в следующие десять лет. И этого роста, по его словам, хватит лишь для того, чтобы закрыть потребности одной NVIDIA. Это показывает, каких масштабов, по мнению главы компании, достигнет бум инфраструктуры искусственного интеллекта. TSMC уже несколько кварталов подряд наращивает планы по расширению, строя фабрики в США, Японии и Европе. Один только американский проект оценивают в $250 миллиардов. Но заявка Хуанга указывает, что даже эти гигантские инвестиции — лишь часть от необходимого объема.

Причина такого влияния NVIDIA проста: компания стала крупнейшим клиентом TSMC, обогнав Apple. На ее долю приходится значительная часть передовых производственных линий. Более того, TSMC позволяет ключевым клиентам резервировать будущие мощности заранее, и NVIDIA, очевидно, этим пользуется. Спрос на чипы для ИИ растет так быстро, что конкуренция со стороны других разработчиков, вроде AMD или производителей специализированных ASIC, не является для NVIDIA определяющим фактором. Гораздо важнее гарантированный и ранний доступ к производственным мощностям TSMC, который компания, судя по всему, уже обеспечила. В итоге складывается картина, где рост одного отраслевого гиганта напрямую диктует темпы расширения другого.