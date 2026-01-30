Euronews сообщает о новых планах властей Дубая. Они намерены создать «Золотую улицу», которая станет частью ребрендинга знаменитого рынка Gold Souk.

По данным Euronews, администрация Дубая решила материализовать расхожую метафору. В рамках создания нового Dubai Gold District они объявили о планах построить улицу буквально из золота рядом с историческим рынком золота.

Изображение - ChatGPT

Точная дата открытия и детали проекта пока неизвестны. В заявлении медиа-офиса Дубая лишь указано, что улицу построят «с использованием золота». Что это значит на практике — вопрос к девелоперам.

Новый район Dubai Gold District представляет собой масштабное обновление существующего Gold Souk в районе Дейра. Этот рынок, где работает около тысячи торговцев, является значимым центром торговли физическим золотом в ОАЭ, занимающих второе место в мире по объёму продаж этого металла. Таким образом, проект Gold District тесно связан с реальным экономическим сектором страны.

Глава Dubai Festivals and Retail Establishment Ахмед Аль Хаджа (Ahmed Al Khaja) заявил, что золото символизирует наследие и предпринимательский дух эмирата. Власти хотят не просто сохранить старый рынок, а создать на его основе новое «знаковое место».