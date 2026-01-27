WCCFTech сообщает о старте серии презентаций Blizzard Entertainment под общим названием «Next Chapter» с 29 января по 12 февраля

Компания Blizzard объявила о запуске серии онлайн-мероприятий, в центре внимания которых окажутся все её основные игровые серии. Как сообщает WCCFTech, в ближайшие две недели разработчик проведет отдельные презентации по World of Warcraft, Diablo, Hearthstone и Overwatch. Серия приурочена к 35-летию самой компании и стартует уже в этот четверг.

Первым выйдет стрим «World of Warcraft: State of Azeroth», который начнется 29 января в 20:00 по московскому времени. В блоге Blizzard обещают показать дорожные карты как для современной версии игры, так и для «классики», а также новый декоративный предмет. Ожидается, что компания также может продемонстрировать материалы по грядущему дополнению Midnight.

Далее, 4 февраля, в 21:00 МСК запланирована презентация «Overwatch Spotlight» о будущих событиях во вселенной шутера. Спустя пять дней, 9 февраля, в 20:30 МСК, наступит черед «Hearthstone Spotlight», посвященного 30-летию карточной игры. Цикл завершится 12 февраля презентацией «Diablo 30th Anniversary Spotlight», которая начнется в 01:00 МСК.



Президент Blizzard Entertainment Джоанна Фарис (Johanna Faries) в пресс-релизе назвала это мероприятие важным моментом для компании, сочетающим подведение итогов и анонсы планов на будущее. Сама компания позиционирует эти стримы как возможность заглянуть «за кулисы» и поближе познакомить игроков с командами разработчиков.