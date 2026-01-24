Компания Ford выставит на аукцион Barrett-Jackson секретный прототип GT 2015 года, который никогда не предназначался для публичного показа

Издание Carscoops сообщает, что на предстоящем аукционе Barrett-Jackson в Скоттсдейле (США) появится редкий лот — незавершенный прототип суперкара Ford. Этот экземпляр, построенный в 2015 году, никогда не предназначался для публики и служил инженерам для тестирования второго поколения модели GT.

Машина создавалась как испытательный образец. Его кузов сделан из углеродного волокна и никогда не красился. Вся конструкция служила одной цели: сбору данных, а не эстетике. Под капотом установлен 3,5-литровый двигатель EcoBoost V6 с двумя турбинами и роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. Шасси включает алюминиевые подрамники, подвеску с толкателями и карбон-керамические тормоза.

Салон больше напоминает гоночный болид. В нем нет пассажирского сиденья, зато есть карбоновое ковшеобразное сиденье водителя, регулируемые педали и руль в стиле «Формулы-1».

На том же аукционе представят еще шесть Ford GT, включая экземпляр, принадлежавший актеру Тиму Аллену (Tim Allen), и более поздние прототипы. Все они выглядят гораздо презентабельнее. Однако этот сырой прототип имеет ключевое историческое значение для разработки модели.

Есть одно критически важное условие продажи. Автомобиль нельзя будет зарегистрировать, застраховать или использовать на дорогах общего пользования. Его можно купить только по договору купли-продажи. Стартовая цена не установлена, поэтому итоговая стоимость будет зависеть только от ажиотажа среди коллекционеров. Вырученные средства направят на поддержку исторической коллекции автомобилей Ford.