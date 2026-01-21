Сенатор Артем Шейкин связал проблемы с загрузкой видео в Telegram с действиями Роскомнадзора.

Сбои в работе Telegram, из-за которых пользователи не могут отправить видео, вызвали вопросы. Ответ дал сенатор Артем Шейкин, объяснивший ситуацию как часть плановых мер регулятора.

В беседе с ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин заявил, что Роскомнадзор ведет системную работу по ограничению сервисов, нарушающих закон. Он сослался на использование зарубежных мессенджеров для организации противоправных действий, включая терроризм и мошенничество.

Шейкин прямо указал, что трудности с передачей медиаконтента в Telegram — это не случайный сбой, а следствие решений, принятых еще в конце прошлого лета. Тогда мессенджер лишился возможности совершать звонки. Сейчас, по его словам, ограничения коснулись скорости передачи файлов.

По мнению сенатора, компания отказывается сотрудничать с российскими властями в вопросах противодействия криминалу. Такая политика, как считает Шейкин, и приводит к поэтапному ужесточению мер. Он также добавил, что это позволяет пользователям постепенно перейти на альтернативные площадки, среди которых он посоветовал выбирать российские мессенджеры.