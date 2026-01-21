Концерн «Уралвагонзавод» (в составе Ростеха) отправил в войска новую партию инженерных машин разграждения ИМР-3М.

Новая партия инженерных машин ИМР-3М поступила в российские войска. Поставку осуществил концерн «Уралвагонзавод» (в составе Ростеха) в преддверии профессионального праздника инженерных войск.

Технику уже направляют в войска в рамках текущих контрактов. Эти машины востребованы при наступлении, поскольку их задача — оперативно устранять инженерные заграждения на пути войск.

ИМР-3М создан на базе танка Т-90. Принцип управления и уровень бронезащиты у них схожи, поэтому танкист может освоить новую технику достаточно быстро. Кроме того, как и обычные современные танки, эта инженерная машина с завода получает стандартный комплект радиоэлектронного подавления и защиты от дронов.

Машины оснащены универсальным бульдозерным отвалом и телескопической стрелой. Последняя выполняет роль манипулятора, ковша или грейфера. Отдельно стоит выделить минный трал: он позволяет ИМР-3М самостоятельно проделывать проходы в минных полях.

Еще одна конструктивная особенность — герметичный корпус. Благодаря этому экипаж может работать без индивидуальных средств защиты в условиях радиационного, химического или биологического заражения местности.